Chanel viste a sus celebridades con diseños que todas podemos copiar

Es una tendencia, las colecciones se presentan en la pasarela y en el front row (en la primera fila). Y es lo que hacen todas las marcas internacionales con sus personajes elegidos como embajadores. Por eso, Chanel viste a sus celebridades con diseños que, además, todas podemos copiar. Esto último es un detalle en la que Chanel hace una diferencia.

Las creaciones que algunos diseñadores eligen para vestir a las celebridades que ubican en la alfombra roja de sus desfiles y en las primeras filas, pueden inspirarnos y sobre todo hacernos soñar con lo que llevan puesto. Las celebridades que elige Chanel, parecen más accesibles para que nosotras hagamos nuestras versiones con prendas que ya tenemos en nuestros guardarropas. Esa es la clave de un marca que hace de la tradición de sus diseños un valor para reformular cada temporada.

Un mono clásico en tweed de verano (izq.); y un vestido de línea A que cambia con el moño negro.

¿Quien no tiene una chaqueta al cintura de abotonadura simple propia o heredada de nuestra madre o tía? ¿O una falda amplia con un top? ¿O un short que usualmente combinamos con una remera con finos breteles y accesorios según la ocasión? ¿O un vestido bobo que no descartamos porque nos trae lindos recuerdos y como Carrie Bradshaw con su abarrotado vestidor de “Sex and the City” nos cuesta regalar?

Cancherísimo: chaqueta clásica, con pantalón de cuero y sostén; falda y top, simple y cómodo.

El carácter global Chanel hace que, como en pocas firmas, sus seguidoras –y también seguidores– sean de todo el mundo. Por eso en la “primera fila” hay celebridades que son más famosas en algunas latitudes que en otras. Allí estuvo, por ejemplo, Calu “Dignity” Rivero que para las fans asiáticas e incluso europeas no entraba en la categoría de celebridad. Pero allí estaba como estuvieron, están y estarán otras que no son tan universales como Carlota Casiraghi, Penélope Cruz o Kristen Stewart.

Básicos en blanco y negro: la textura laminada, hace la diferencia (izq.); mini y chaqueta hiper Chanel siglo XXI.

Por eso, Chanel elige celebridades para que en la primera fila también luzcan diseños que en la pasarela aparecen en versiones similares. Al verlas en movimiento distintos al de las modelos, y en distinto tipo de siluetas y en mujeres, que si bien son famosas, no tienen el rictus que deben llevar las seleccionadas para la pasarela. Los que siguen son algunos de las creaciones que Virginie Viard propuso para su colección y que anima a crear nuestras propias interpretaciones con prendas de nuestro guardarropa y algunas nuevas para sumar. Y es imprescindible tener en cuenta los accesorios para combinar.