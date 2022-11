Thalía y Anitta usaron el mismo pantalón en la previa de los Latin Grammy 2022

Una es mexicana, reina de telenovelas y tiene 51 años. La otra es brasilera, brilla en sus presentaciones y tiene 29 años. Ambas son cantantes latinas y se identifican como mujeres famosas que poseen un solo nombre. Hablamos de Thalía y Anitta, dos revolucionarias de la música con fama internacional.

Además de compartir estas características, fueron elegidas como anfitrionas de los Latin Grammy 2022 junto a Laura Pausini y Luis Fonsi. La ceremonia se realizará este jueves 17 de noviembre y durante el día de ayer, las cantantes asistieron a una entrevista junto a sus otros dos compañeros para hablar sobre sus roles dentro de la gala. Sorpresa o no, Thalía y Anitta se decantaron por un pantalón similar.

Thalía, Anitta y un mismo pantalón. ¿Iguales por coincidencia o arreglo? Foto: Instagram @hugogloss.

Anitta fue una de las primeras en llegar a esta rueda de prensa en Las Vegas. Practicando su presentación que se transmitirá en los Latin Grammy 2022, la cantante se tomó unas horas para no perderse esta entrevista junto a sus compañeros. Allí se la vio con un look relajado y de estilo urbano como le gusta usar a la brasilera.

Llevó un estilismo en negro total con pantalones de ecocuero, corte wide leg, de cintura baja y aberturas en el bajo junto con una camisa a juego y un crop top de escote cerrado que dejaba a la vista su escote. Remató el look con unas botas negras en punta y de caña corta, realizadas en ante y con sutiles apliques brillantes. Uno de los atuendos más sencillos que le hemos visto usar a Anitta.

Las cantantes se divirtieron antes de presentarse en los Latin Grammy 2022. Foto: Instagram @hugogloss.

Unos minutos después, arribó la diva mexicana al recinto para encontrarse con sus colegas. La sorpresa se produjo cuando Thalía cambió su cómodo look del principio por otro más arriesgado que incluía pantalones de ecocuero. ¿Casualidad o acuerdo entre las cantantes?

Haya sido una pauta de las artistas o no, Thalía lució muy moderna con unos pantalones slouchy de ecocuero negro que combinó con un body blanco con semi transparencias y flecos brillantes. Además, la mexicana agregó una chaqueta de fondo negro con bordados brillantes en rojo y dorado, y botas negras en punta de caña corta.

Tanto Anitta como Thalía disfrutaron este momento y no hubo tensión con respecto a su coincidencia, lo que nos hace pensar que ambas podrían haber acordado que llevarían esta prenda. Aún no lo sabemos, pero esperamos con ansias sus looks en la alfombra roja de los Latin Grammy 2022 esta noche. ¿Se producirá otro duelo entre las cantantes?

