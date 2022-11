El evento que reunió a Valeria Mazza y Zaira Nara por el lanzamiento de una innovadora marca

Tanto Valeria Mazza como Zaira Nara se han encontrado en varios eventos últimamente. En esta oportunidad, no tuvo que ver con una gala de premios o algún desfile, sino la presentación de una nueva marca que apunta a conservar técnicas tradicionales con nuevas tecnologías.

Si aún no la has visto en redes sociales, estamos hablando de Andina NFT. Esta firma, de la que les contaremos mucho más al final de la nota, nació de una original idea entre dos influencers argentinas de moda que querían arriesgarse a un proyecto que marcara un antes y un después en nuestro país.

Valeria Mazza, Zaira Nara, Guillermina Valdés y Carla Peterson, entre otras, dijeron presente en el lanzamiento de Andina NFT que une los oficios artesanales de la puna catamarqueña con la tecnología de NFT, vanguardia a nivel mundial.

Valeria Mazza en el lanzamiento de Andina NFT.

Valeria Mazza fue una de las invitadas estrella de la noche y optó por un look clásico. La modelo eligió un traje blanco con pantalones sueltos, blazer largo y top de escote en V.

Zaira Nara en el lanzamiento de Andina NFT.

Zaira Nara, en cambio, también fue con traje pero prefirió uno de color rosa con pantalones pintados de cintura alta y blazer junto con un crop top blanco deportivo de Céline y unas sandalias al tono con tiras brillantes. Al igual que su colega, la modelo apostó por su pelo suelto y maquillaje natural.

Guillermina Valdés en el lanzamiento de Andina NFT.

EL traje fue, sin dudas, el vestuario preferido para la celebración. Guillermina Valdés llevó uno negro, con pantalón skinny, blazer y bralette. Añadió unos lentes XXL de marco negro y peinó su cabello hacia atrás en un moño.

Carla Peterson en el lanzamiento de Andina NFT.

Quien decidió no apostar a la tendencia de los trajes fue Carla Peterson. La actriz optó por un look en lino de pantalones palazzo y camisa semi abierta con un bolso y finas cadenas brillantes que adornaron su cuello y escote. Al igual que el resto, Carla usó su pelo suelto y un makeup en tonos nude.

Andina NFT, la marca que viene a romper la grieta entre lo artesanal y la tecnología

Flor Bovo y Flor Sosa, las creadoras de Andina NFT.

Cómo dijimos anteriormente, Andina NFT surgió como una idea de las influencers de moda, Florencia Sosa y Florencia Bovo, ambas nacidas en la provincia de Catamarca.

Antes de lanzarse a este proyecto, las creadoras de la marca tuvieron recorrieron la puna catamarqueña y confeccionaron un mapa con las artesanas tejedoras de la provincia. Descubrieron el valor de cada pieza -la confección de algunas de estas insumen muchos meses- desde que se obtiene la fibra -que se peina e hila artesanalmente- hasta que se termina el tejido.

Creyeron que era fundamental mostrar al mundo este arte y valorizarlo. Consideraron que el camino para lograrlo era combinar la artesanía con la tecnología del momento: los NFT. El desfile con la primera colección de la marca.

Los NFT (non fungible token o, en español, token no fungible) tienen un valor que no está condicionado por la mano de obra o por el costo total del producto, sino más bien con el valor que que se le da a la obra. Por otro lado, es importante saber que un NFT no se compra con dinero físico sino que todo se realiza mediante el sistema de criptomonedas como Bitcoin.

En resumidas palabras, quienes quieran una prenda de Andina NFT podrán comprarla a través de este sistema tecnológico y extra novedoso que implementaron las creadoras de la marca argentina. Para mostrar un poco más de la firma, Flor Sosa y Flor Bovo enseñaron las primeras prendas creadas en un desfile dentro de este evento.

Con esta muestra, lograron captar la atención de los presentes que querían saber un poco más sobre la primera línea de Andina NFT. Allí, se encontraron con piezas de extrema calidad, trabajadas artesanalmente y confeccionadas a la perfección por tejedoras de Catamarca, las verdaderas estrellas del proyecto.

Todas las piezas están realizadas con lana de vicuña y en la etiqueta tienen un chip que alberga la información de la trazabilidad de la misma y a la que se puede acceder scanneando la misma con un smartphone. Andina NFT se presenta como la mezcla exacta entre conservar lo artesanal e invitar a la tecnología.