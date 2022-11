Previene la caída del pelo sumando estos alimentos a tus comidas

Las mujeres y los hombres perdemos pelo todos los días. Existe un parámetro que define cuál es la cantidad adecuada que debe perderse por día que se ubica entre 50 a 150 pelos. Si es menos, no hay problema, pero si se pierde mayor cantidad, estamos frente a una situación que puede resolverse de diversas maneras.

Una de las causas que puede provocar la caída de cabello es la falta de algunos alimentos que aportan beneficios al cuerpo y que fortalecen, en este caso, el pelo u otras zonas como las uñas o la piel. A continuación, enseñamos cuáles son los alimentos infaltables para evitar la pérdida de pelo y que, además, puedes consumir en distintas ocasiones durante las comidas de la semana.

Cítricos y verduras verdes

Cítricos y verduras verdes. Foto: Cítricas.

Las frutas con alto contenido de vitamina C, como el pomelo, la naranja o el kiwi, favorecen el fortalecimiento de los folículos capilares. No puedes olvidar las verduras verdes como el brócoli, la espinaca y la lechuga que también se caracterizan por contener vitamina C y vitamina A, cuya presencia permite la hidratación del cabello.

Frutos secos

Frutos secos. Foto: Runner's World.

Nueces, almendras o avellanas son algunos de los frutos secos que los nutricionistas recalcan para insertar en nuestra alimentación. Además de tener vitaminas E y B como zinc que ayudan al cuerpo, también cumplen con su función de frenar la caída del cabello ya que estos componentes son ideales para la búsqueda de un pelo sano.

Carnes rojas o blancas

Todo tipo de carnes. Foto: Sabor y Estilo.

Las proteínas son fuentes para mantener estable el hierro en nuestro cuerpo, lo que al mismo tiempo permite que el pelo crezca sano y fuerte. Pollo, pescados, cerdo o carne vacuna, todas son buenas opciones para agregar a tu rutina durante almuerzo o cena.

Huevos

Huevos. Foto: OCU.

Además de contener mucha proteína, los huevos son la clave para eliminar la caspa y tener un cabello luminoso. Otra de sus características es que la yema contiene ácido fólico y vitamina B que rellena la cutícula y permite un pelo más sano tanto si lo usas como acondicionador como si lo ingieres en tus comidas.

Legumbres

Legumbres. Foto: HSN.

Aunque a varios les cueste añadir legumbres a su nutrición, éstas son esenciales porque oxigenan la sangre de los folículos pilosos a través del ácido fólico. Puedes añadirlas en forma de lentejas, garbanzos, habas o frijoles.

Estos alimentos te ayudarán a detener la caída del cabello si los consumes diariamente. De igual manera, es importante concentrarse en toda la situación que rodea tu vida (estrés, ansiedad, cambios de estación, pérdida o suba de peso, entre otros). Frente a cualquier situación de mucha pérdida de pelo, no dejes de visitar a un médico.