La novedosa técnica de fertilidad que Jennifer Aniston hubiera utilizado para ser madre

¿Convertirnos en madres o no? Esa es la cuestión. Actualmente en la sociedad puedes encontrarte con variedad de opiniones acerca de este tema. Hay mujeres que desean ser madres, otras que dudan y piensan que aún no es el momento de decidirlo, mientras que otras explican que no es su deseo convertirse en mamás.

También sucede que muchas mujeres deciden no tener hijos y luego empiezan a cambiar de opinión o viceversa. Esta situación genera mucha incertidumbre en quienes quieren ser madres, porque sienten que ya no pueden serlo debido a su edad pero ¿es esto cierto o solo algo que hemos escuchado de otros?

En una entrevista reciente Jennifer Aniston explicó que no pudo tener hijos porque sus tratamientos de fecundación in vitro fallaron. También afirmó que le hubiese gustado tener la oportunidad de que alguien conocido le hubiese hablado sobre la técnica de la vitrificación o congelamiento de óvulos.

Hablamos con un especialista sobre la vitrificación de óvulos. Foto: El Mundo.

Según el doctor Fernando Neuspiller, presidente de WeFiv (clínica de reproducción asistida ubicada en Buenos Aires), "la edad influye directamente en la fertilidad de la mujer. Es por esto que la vitrificación de ovocitos es una de las técnicas de la medicina reproductiva que permite posponer la maternidad, resguardando la reserva ovárica."

El beneficio de la vitrificación de ovocitos es que cuenta con tasas muy alta de supervivencia de los óvulos, mayores al 90%, manteniendo a éstos con la misma calidad que en el momento en el que fueron congelados. Y es allí en donde surge la pregunta del límite de edad en el que se deberían poder congelar óvulos que puedan servir a futuro para un embarazo.

El doctor Neuspiller respondió esta pregunta clave que la mayoría se hace, afirmando que "es importante vitrificar óvulos antes de los 35 años para detener el reloj biológico de éstos". Lo que intenta explicar el especialista es que pasado los 35 años, los óvulos tienden a envejecer lo que puede provocar problemas para que las mujeres puedan quedar embarazadas o puedan sostener un embarazo. “El envejecimiento de los óvulos puede influenciar el desarrollo del embrión, y, en consecuencia, su capacidad de implantación, generando dificultades para lograr el embarazo o mayor probabilidad de abortos espontáneos".

¿Por qué es importante congelar óvulos antes de los 35 años? Una de las preguntas frecuentes sobre esta técnica. Foto: ABC.

La importancia de dar a conocer estos tratamientos de fertilidad como el congelamiento de óvulos permite que varias mujeres puedan tomar otra perspectiva con respecto a la maternidad. Ayuda a que una decisión que aún no se tiene totalmente definida, tenga la posibilidad de cambiarse si así se quiere o de planearse y analizarse de manera más precisa.

Incluso, mujeres que están pasando por un tratamiento de salud como oncológico o ginecológico que quieren ser madres y no pueden actualmente, tienen la oportunidad de vitrificar sus óvulos y conservarlos para ser usados a posteridad o cuando finalicen sus tratamientos. Lo mismo puede suceder con mujeres que desean avanzar en otros propósitos de vida, pero en algún punto quieran convertirse en madres.

Cada mujer tiene su propia decisión con respecto a la maternidad, la cual puede cambiar o no en alguna etapa de sus vidas. Lo importante es reconocer que el congelamiento de óvulos funciona y ha funcionado en miles de mujeres que respaldan esta técnica que les permitió ser madres cuando ellas lo desearon.