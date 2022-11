Yuya, la influencer mexicana de belleza, que elige jeans para Navidad

Para quienes aún no la conocen, Yuya es la sensación en redes sociales como Youtube e Instagram. La mexicana se hizo famosa al subir videos tutoriales de maquillaje, cosmética y belleza con el fin de que sus seguidoras pudieran seguir sus pasos en distintos makeups o conocieran un poco más sobre líneas de maquillaje e incluso supieran qué es lo mejor para sus pieles antes de comprar cualquier producto.

Además de ser una sensación del mundo de la belleza, Yuya tiene un marcado estilo que lo demuestra en sus looks juveniles, casuales y con toques románticos. Como solo falta un mes y medio para festejar Navidad, les dejamos un par de ideas firmadas por la influencer con una prenda muy especial que no habías pensado usar para estas fechas: los jeans.

Yuya afirma que los jeans serán su prenda infaltable esta Navidad. Foto: Instagram @yuyacst.

Yuya tiene el objetivo de divertirse y enseñar con sus maquillajes. Con sus looks pasa lo mismo: miren la opción de la influencer para esta Navidad con jeans negros de corte wide leg y cropped junto con un chaleco sastre con estampado de líneas en blanco y negro, botines bicolor, y pañuelo estampado en colores caramelo y negro.

Ya sabemos que deben estar pensando que durante las fiestas las temperaturas son bajas y con un chaleco pasarán frío, pero tenemos la solución. Si quieres puedes apostar por un blazer sastre negro sobre tu chaleco u optar por alguna camisa debajo de esta prenda que combine con todo tu atuendo. Incluso, puedes arriesgarte con hombreras o un detalle voluminoso para darle más impronta al look.

Puedes combinar tus jeans con prendas tendencia o más llamativas para estas fiestas. Foto: Instagram @yuyacst.

Una idea parecida a la anterior, pero un poco más clásica y formal es este outfit de Yuya. Aquí, la experta en belleza tomó un par de jeans slouchy en azul grisáceo con un corset negro, tapado negro estilo kimono y sandalias con muchas tiras haciendo juego. Sabemos que lo primero que vamos a tener que reemplazar es el calzado. Para esto, opta por unos botines negros o brillantes para seguir con la línea festiva de esta fecha.

Otra modificación que puedes hacer dentro de este atuendo es sustituir el tapado por un blazer común o cropped con algunos apliques joya o cuajado de lentejuelas con el fin de impactar y usar una prenda que no sueles llevar en otros momentos como la oficina o salidas más casuales.

Imita los outfits con jeans que propone Yuya para está Navidad. Foto: Instagram @yuyacst.

Las que quieran obtener un look de Yuya listo para usar, entonces este es el atuendo que necesitan para Navidad. En esta oportunidad y junto al árbol navideño, la influencer se mostró con unos jeans oxford, sweater negro de cuello alto, chaqueta verde con estampado en marrón y naranja, botas negras con plataformas y boina gris.

Definitivamente, con este estilismo ni notarás el frío porque estarás abrigada y chic. Un consejo es que si vas a llevar un blazer estampado como el de Yuya, trates de que la prenda debajo de la chaqueta sea lisa y de un color neutro para no generar "ruido visual", es decir, que la atención no se concentre en un punto particular.

La idea de usar jeans en Navidad, firmada por Yuya, es una opción audaz que apuesta a mantener nuestra comodidad en uno de los días más esperados del año.

*Recuerda que estas notas son sólo para inspirarte, por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda!