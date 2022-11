Si buscas inspiración para usar jeans, Julia Roberts tiene todos los trucos para ti

Julia Roberts es una referente de estilo para muchísimas mujeres alrededor del mundo. Tanto con sus outfits informales como con los looks que elige para la red carpet. Sin embargo, su influencia trasciende generaciones desde los 90' y siempre tuvo una actitud de poder y decisión sobre sus estilismos.

No se deja llevar por tendencias sino que prefiere usar aquellos clásicos que ya no necesitan ser analizados o puestos en el ojo de la tormenta, porque son infalibles. Los jeans son parte de su look básico y los usa a su manera manteniendo intactos sus trucos de estilo. ¿Quieres averiguar cuáles son? ¡Sigue leyendo!

Aunque los jeans skinny no estén en el radar de looks de Julia Roberts, sí tiene su truco para llevarlos. Foto: Denimology.

A Julia Roberts se la suele ver más seguido con pantalones amplios que con aquellos de corte ajustado, pero aun así se la puede ver con jeans pitillo o skinny. Como prueba, vale la imagen en la que lleva skinny jeans en azul claro junto con una blusa suelta en color rosa y con lazo, y unos stilettos nude.

La celebridad practicó el simple de truco de combinar algo ajustado con algo suelto. ¿Qué queremos decir? Que la actriz eligió unos jeans ceñidos y, en contraposición, una blusa suelta. Lo que logra es que se genere un contraste sin desequilibrio, a través de una prenda inferior y una superior con distintos volúmenes. Lo mismo pasaría si hubiese llevado un top ajustado y unos jeans sueltos.

Los jeans preferidos de Julia Roberts son los holgados o sueltos que le permiten estar cómoda durante el día. Foto: Pinterest.

Pero, como ya anticipamos, Julia Roberts está del lado de los jeans cómodos y sueltos como estos rectos que la famosa dobló hacia arriba para mostrar sus tobillos. Completando el look casual, apostó por una camiseta negra, chaqueta azul oscuro, bailarinas azules y gafas de sol.

A simple vista no parece el gran outfit, pero la clave reside en cómo llevó sus jeans. Además de darles una nueva vida al doblarlos, añadió más altura a su cuerpo al mostrar sus tobillos y la zona baja de sus piernas. Por lo general, los vaqueros de corte más holgado generan mayor acortamiento por el volumen, por eso es importante equilibrar este efecto ya sea doblándolos o cortándolos para que se luzcan los tobillos.

Y no solo Julia Roberts juega con sus jeans, sino que agrega un truco con sus zapatos. Demuestra que no hace falta llevar tacones con estos jeans, sino que los zapatos que uses no deben tener cintas ni tiras en los tobillos que produzcan un corte entre tus tobillos y tus piernas. Si eliges unas bailarinas, zapatillas o zuecos, tus piernas lucirán más largas y tú te verás más estilizada.

La actriz se decanta por su estilo básico y atemporal para su vida cotidiana. Foto: Femme Actuelle.

Para el final, dejamos el outfit que creemos que mejor representa el estilo callejero de Julia Roberts: jeans flare en azul oscuro, camisa celeste, blazer azul, botines negros en punta y gafas de sol. No podríamos definirlo, pero es el tipo de look que la actriz ha defendido desde su primer momento con prendas sencillas, versátiles y atemporales.

En este caso que sus jeans fueron ajustados pero con un leve ancho en el bajo, la artista propuso un juego de prendas muy acertado: en la zona superior, optó por una camisa por fuera de los jeans y un blazer con ajuste en la cintura, mientras que en la zona inferior, aprovechó el ancho de los vaqueros para contrastarlo con la punta de sus botas.

En resumidas cuentas, Julia Roberts apostó por una camisa suelta y la acompañó de su chaqueta que ajustaba en la cintura para no perder las curvas de su cintura y caderas. En sus jeans y zapatos, pasó lo mismo: sus pantalones de denim aplicaron un poco de soltura para luego encontrarse con el ajuste de sus botines. El truco fue exactamente igual al que les enseñamos en el primer atuendo, pero esta vez jugando con dos prendas, de distintos volúmenes, en ambos bloques corporales.

Tres claves son las que usa Julia Roberts para triunfar con jeans a sus 55 años. Trucos que le sirvieron durante toda su vida y que ahora pasarán a ser parte de la tuya.

*Recuerda que estas notas son sólo para inspirarte, por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda!