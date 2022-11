A sus 53 años, Jennifer Aniston protagoniza su portada más sensual

Pasan los años y nos damos cuenta de que Jennifer Aniston es la mujer que mejor se define a través del tiempo. A la actriz no le interesa mantenerse joven por siempre o someterse a miles de cirugías para lograrlo. Tampoco negaremos que cumple con una rutina de ejercicios y comidas que le permite conservar su figura y su piel, pero ella afirma que nunca se había sentido mejor con sí misma hasta cumplir 50 años.

La actriz ha comentado varias veces que en sus 20 o 30 años no la pasó muy bien por su poca privacidad acerca de su carrera, vida amorosa e incluso decisiones personales como ser madre. Todo esto lo comentó en su exclusiva entrevista con la revista Allure, una de las ediciones de belleza más importantes del mundo, quien tuvo a Jennifer Aniston en su portada de la próxima edición de diciembre.

Sin lugar a dudas, esta ha sido la entrevista más sincera y a corazón abierto que la actriz ha tenido en toda su carrera. Incluso, la revista Allure se convirtió en tendencia luego de que Jennifer Aniston hablara sobre su divorcio de Brad Pitt y la verdadera razón del mismo que no tuvo nada que ver con el hecho de que la artista no hubiese podido concebir hijos.

Foto: Allure.

Ella misma confesó que fueron "puras mentiras" y que la narrativa de la prensa hacia la decisión de la actriz la caratuló como "egoísta". "Que solo me importaba mi carrera. Y que Dios perdone a una mujer que es exitosa y no tiene un hijo. Y la razón por la que mi esposo me dejó (haciendo referencia a Brad Pitt), por la que rompimos y terminamos nuestro matrimonio, fue porque no le daría un hijo. Eran mentiras absolutas. Ya no tengo nada que ocultar a este punto".

Y no solo desnudó su corazón y sensibilidad frente a Danielle Pergament, sino que también lo hizo posando para la cámara de Zoey Grossman quien dirigió la editorial para esta edición de Allure. En la propia portada, ya nos encontramos con Jennifer Aniston mostrando abdomen, brazos y busto con un mini bralette negro Chanel y unos pantalones tanga.

La cámara captó a la perfección la nueva faceta de la celebridad, mucho más decidida y sensual. Además, su largo pelo rubio y lacio nos recordó a la joven Rachel Green de la sitcom "Friends", papel que protagonizó Jennifer Aniston durante diez años y la catapultó a la fama. Su envidiado pelo también tomó carácter central en su vida luego de que varias fanáticas de este personaje pidieran en las peluquerías el corte Rachel.

Foto: Allure.

El fenómeno se popularizó tanto que hace un año atrás, Jennifer Aniston decidió lanzar su línea de cuidado para el cabello llamada LolaVie. Su objetivo principal para el desarrollo de esta marca fue que "protegiera el medio ambiente, que fuera buena para el cabello, que lo alejara de los químicos basura y que actuara de manera correcta".

Así lo demostró en cada foto de esta revista luciendo un cabello sano y brillante, como en esta captura en la que Jennifer vistió un bralette dorado junto con unos pantalones jogger blancos y holgados con estampa brillante de Dior. Un estilismo de toque urbano y moderno que no solemos ver en la actriz quien comúnmente se decanta por clásicos trajes, jeans o vestidos.

No podíamos dar cierre al 2022 sin ver esta revolución de Jennifer Aniston en la moda y en su vida. ¿Qué les parece este cambio en la actriz?

