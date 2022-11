Hasta que no se lo observa en movimiento, el cuerpo de la actriz mexicana para estar cubierto del busto al ruedo con miles de cristales en degradé. Por ese efecto, a los 56, Salma Hayek deslumbró con un “glitter dress” que hasta las millenials quieren tener.

1-Segunda piel, así podría llamarse el vestido de Gucci que Salma Hayek llevó para la LACMA Gala, en Los Ángeles.

La cita fue en Los Ángeles y la competencia fashion que de manera tácita se generó iba a ser interesante. Cada año, el LACMA (Museo de Arte de la ciudad de Los Ángeles) organiza una gala anual y Gucci es el principal sponsor, sino el único. Más allá de ser el espacio cultural más grande de la costa oeste de Estados Unidos, esa firma italiana mueve un listado de celebridades que dicen “sí, acepto” aún sin saber para que Gucci los solicita.

En el line up de la gala, Salma Hayek compartiría la alfombra roja con Kim Kardashian, Kendall Jenner, Olivia Wilde, Billie Eilish, Heidi Klum, Paris Hilton e incluso Jared Leto, actor que le compite a todas ellas en estilo por lo osados de los looks que elige. Sí, la actriz mexicana corría con una ventaja, su marido François-Henri Pinault tiene en un portfolio de empresas propias a Gucci, y Alessandro Michele le diseñó un vestido que ninguna otra invitada llevaría. Pero todas sabemos que eso no garantiza nada. Tampoco tener un equipo que acompañe a completar el look que finalmente verán los fotógrafos.

El detalle de encaje en el bustier y los breteles en cristales potenciaron la seducción de Salma Hayek.

Sin embargo, esta vez Salma Hayek dejó incluso en segundo plano a Kim Kardashian quien con vestido total black adherente de Balenciaga –otra marca que pertenece a Pinault– no pasó desapercibida pero no pudo con el glitter dress de la mexicana.

Con los guantes en el mismo degrade del vestido, el cabello con volumen y el escote: Salma Hayek reversionó el glam del Hollywood de oro.

El glitter dress de Salma Hayek estaba realizado en miles de cristales en un degradé de verdes hasta culminar en un rosa pálido en el ruedo, efecto que se reproduce en los guantes por encima de los codo que –literalmente–dan efecto de estar adheridos con naturalidad a la piel. Los detalles que suman a una textura que pareciera ya cargada sin: lazo a la cintura y breteles en cristales clásicos, y encaje en el busto que potencia ese área que la actriz es importante. A todo esto, se suma todo su ser latino: sus curvas, el tono de piel, y el cabello al estilo diva del Hollywood de oro. El efecto final hizo que, a los 56, Salma Hayek deslumbre con un “glitter dress” que hasta las millenials quieren tener.