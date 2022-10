Tarot: signo por signo, predicciones para el fin de semana

Cada semana que comienza es un paño en blanco que te permite volver a empezar. La astróloga Silvina Pengov, creadora de la, comparte las predicciones del tarot para el fin de semana. Una brújula que te marca las claves en tus relaciones, objetivos y cómo debes afrontar el día a día, signo por signo.

Aquí las predicciones del tarot, signo por signo.

Aries

Carta: El ermitaño.

Mensaje: “Te está invitando a que puedas observarte más a ti mismo, a que puedas hacer un momento de introspección para ver cómo estás. Según lo que puedas percibir será la decisión que puedas tomar. Tienes que comunicarlo porque es algo que está ahí pendiente de respuesta. También puede ser una decisión que tomes contigo mismo y que después analices cómo lo quieres comunicar. A veces el no hacer también es hacer Aries”.

Tauro

Carta: Los enamorados.

Mensaje: “Es un buen momento como para abrirte a nuevas relaciones, a animarte. Puede ser que necesites salir más, conectar con gente nueva. Quizás tienes una cita pendiente que estaría bueno que la aceptes y que abras tu cabeza para conocer a más personas”.

Géminis

Carta: La justicia.

Mensaje: “Te está invitando a hacer. Tal vez tengas que tomar alguna determinación. Analiza cómo está este dar y recibir de los vínculos, ¿cómo está esa balanza? Puede que tengas que tomar alguna decisión en particular con algún vínculo. Tienes que poner los pros y contras. Quizás a veces tomar distancia hace bien”.

Cáncer

Carta: La Luna.

Mensaje: “Puede que estés un poco ciclotímico, muy metido en tus emociones, demasiado para adentro. Eso está bueno porque es la forma de conectar contigo mismo. Pero fíjate si quizás no estás demasiado para adentro. ¿De qué te estás protegiendo? Afuera hay oportunidades, un mundo que no lo estás explorando. Analiza si no estás en un exceso de introspección”.

Leo

Carta: El Loco.

Mensaje: “Te está invitando a que te animes a hacer algo nuevo, a que te animes quizás a salir con alguien nuevo, a que hagas algo que hasta ahora no hayas hecho. Quizás estás esperando el llamado o el contacto de alguien. Activa tu voz. Si quieres un resultado distinto debes hacer cosas distintas. Y anímate a más”.

Virgo

Carta: La Torre.

Mensaje: “Esta carta te dice que algo puede salirse de lugar. Quizás en tu mente ordenada, con tus vínculos, qué te gustaría tenerlos a todos en orden, con las cosas claras. La carta de la Torre puede traer un poco de turbulencias, debe ser flexible.

Libra

Carta: El carro.

Mensaje: “Debes animarte a avanzar. Analiza si estás en una relación que si no sabes si seguir, si bajarte del carro o avanzar, lo importante es que sea una decisión tuya. No sigas al otro si no quieres, porque la otra persona está en el carro. Tiene que ser una decisión genuina, debes hacer lo que realmente tengas ganas”.

Escorpio

Carta: La rueda de la fortuna

Mensaje: “Esta carta te dice que a veces estamos arriba y otras abajo, eso también sucede en los vínculos. Puede que por momentos estés más desconectado. Trata de buscar un espacio de conexión, si las cosas no andan bien, mañana pueden estar mejor. Y de eso también depende la garra, la energía que le pongas”.

Sagitario

Carta: El mago.

Mensaje: “Es una semana para activar, para hablar, conectar con los otros. Quizás tienes alguna charla pendiente y está bueno que tomes la la iniciativa y que te animes a concretar esas conversaciones. Debes hablar de frente con el otro”.

Capricornio

Carta: La sacerdotisa.

Mensaje: “Te está invitando a que te metas más hacia adentro y que antes de juzgar lo que hace el otro, lo que te molesta del otro, comienza a mirarte más. Esta carta dice que debes empezar a mirarte un poquito más, a ser más compasivo contigo y con el resto”.

Acuario

Carta: La templanza.

Mensaje: “Esta carta te está diciendo que estás en un momento de tratar de conciliar, de tener armonía en las relaciones. Puede ser que también tengas una charla pendiente con alguien. Si es así, estaría bueno que la tengas, sería sanador. Hay algo que tienes pendiente, que te está dando vueltas y una buena charla puede ser una buena herramienta para cerrar eso y sentirte mejor”.

Piscis

Carta: El emperador.

Mensaje: “Te está animando a que puedas comunicar a los otros qué es lo que necesitas, qué es lo que quieres. Piscis suele estar bastante para el afuera y se olvida de sí mismo. Este emperador te está diciendo párate más en tu lugar, en tus necesidades y aprende a decir que no. Los sanos límites son los que nos contienen y son necesarios en todo tipo de vínculos”.