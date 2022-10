La influencer mendocina que fue mamá a los 23 y es furor en las redes sociales

Ailin Greco (28) es mamá de Juana, de cinco años, y Alfonso, de 7 meses y medio. Cuando nació su primera hija comenzó a subir a Instagram distintos posteos del día a día de la pequeña y captó inmediatamente la atención de sus seguidores. Actualmente, se dedica a las redes sociales y sube contenido especial de maternidad, contando su experiencia, recomendaciones y tips.¡Conozcámosla!

-¿A qué edad te quedaste embarazada por primera vez?

-Me quedé embarazada a los 22 años y cuando nació Juana ya tenía 23. Cuando me enteré fue bastante fuerte, porque era muy joven pero una vez que se los contamos a nuestra familia y amigos, y nos re contra apoyaron, ahí empezamos a disfrutarlo más. La verdad es que no la buscamos, siempre digo que sabíamos lo que hacíamos pero bueno no lo pensamos bien y vino jaja.

Ailin junto con sus hijos Juana y Alfonso. Foto: Instagram.

-¿Cómo te organizaste con tus cosas al enterarte que estabas embarazada?

-Cuando me quedé embarazada yo estudiaba marketing y decidí dejar la carrera para dedicarme 100% a ella, sobre todo los primeros años. La verdad es que agradezco haber tomado esta decisión, soy muy afortunada de poder estar con mis hijos todo el día.

:¿Cómo fue tu primera experiencia de maternidad con Juana al ser joven?

-Amo ser mamá joven, siempre quise serlo, entonces mi experiencia fue buenísima, además, ¡Juana es lo más! Siempre lo disfruté mucho y ahora también lo hago con ambos.

:¿Crees que el embarazo de Alfonso fue distinto en relación a tus nervios e incertidumbre al ya haber tenido la experiencia de Juana?

-Totalmente, el embarazo de Alfonso fue muy distinto, lo re buscamos y, cómo ya sabía todo, puede que me haya dado un poco más de miedo además de estar mucho más ansiosa por conocerlo. Pero también estaba tranquila porque ya tenía experiencia con Juana.

La influencer antes de que naciera su hijo Alfonso. Foto: Instagram.

:¿Cuáles crees que son los beneficios de ser mamá joven?

-Yo creo que al ser mamá joven tenés más energía, más paciencia, siento que soy más relajada también. Y siempre pienso en el futuro, cuando mis hijos sean más grandes yo voy a seguir siendo joven (jajaja) y voy a poder disfrutarlos un montón también. Siempre pongo de ejemplo a mis papás, que también me tuvieron de jóvenes y hoy son unos abuelos con 50 años, entonces también pueden disfrutar de sus nietos. ¡Eso me encanta!

-¿Cómo te convertiste en una “mamá influencer”?

-Fue casi sin querer (jaja), empecé a subir historias de Juana cuando nació y el día a día de ella mostrando cómo crecía, y la gente me empezó a seguir porque le divertían las cosas que hacía, les gustaba verla. Y bueno a medida que fui “ganando” más seguidores, tomé confianza y empecé a hablar frente a la cámara, dar tips desde mi humilde experiencia y demás. A partir de eso, distintas marcas me empezaron a hablar para hacer canje así los ayudaba a visualizar más su Instagram y así fue como me metí de lleno en esto digamos.

Ailin posando con sus hijos. Foto: Instagram.

¿Cómo sobrellevaste los prejuicios -que muchas veces permanecen en nuestra sociedad- sobre la edad a la que es recomendable ser madre?

-Realmente muy bien, nunca me importó mucho lo que dijera el resto- Hay que hacer oídos sordos porque la gente, por ahí, es muy mala con sus palabras y dice cosas sin conocer a la persona.

-¿Cuál es tu opinión frente a este tipo de comentarios?

-Creo que esos comentarios atrasan mucho. La vida no tiene un manual de cómo hacer las cosas o si están bien o mal. Yo creo que cada uno hace lo que puede (y quiere) y que a cada uno le llegan las cosas cuando tienen que ser. Mi lema de vida es que por algo pasan las cosas y si no pasan, también por algo es. Así que mucha bola no les doy y soy más feliz (jajaja).