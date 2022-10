Kate Moss sigue siendo la abanderada del grunge

La moda es una de las formas que tiene la sociedad para expresarse. El estilo grunge, significa literalmente “mugre”, “sucio” y nace a finales de la década de los ochenta en Seattle, Estados Unidos. MDZ Femme conversó con Rosana Alvarracín, asesora de imagen, acerca de cómo nació esta estética.

Rosana nos cuenta que en un primer momento, el grunge se presentó como un movimiento musical en bandas como Nirvana o Pearl Jam con el propósito de dejar atrás los lujos y ostentaciones características de la década anterior. Rápidamente los fans de estos grupos musicales, más que nada los de Kurt Cubain, comenzaron a imitar su vestimenta la cual buscaba acentuar una estética pobre que venía a irrumpir con las normas establecidas.

Kurt Cubain junto con su banda impusieron la estética grunge en sus conciertos. Foto: Instagram.

En 1992, la estética grunge que se venía viendo en recitales de música y en las calles llegó a las pasarelas de la mano de Marc Jacobs junto con otros diseñadores. En diciembre de ese mismo año, la revista Vogue de Estados Unidos dedicó algunas páginas de su edición a esta tendencia en particular.

En 1993, marcas reconocidas incluyeron en sus colecciones rasgos de la estética grunge y volviéndola una tendencia masiva en el mundo de la moda. Este fue el caso de Calvin Klein al elegir a Kate Moss como imagen de su colección, la cual la volvió una de las principales referentes de este estilo.

Las hermanas Olsen mantienen vivo el grunge en la actualidad. Foto: Instagram.

Prendas para tener un estilo grunge:

Camisas a cuadros: no existe este estilo sin este ítem.

Camperas de cuero estilo motoqueras

Gorras

Remeras con estampas de bandas de rocks o remeras sin mangas

Borcegos

Suéteres a rayas

Jeans rotos: sea cual sea el modelo que tengas en tu placard.

Aunque no lo parezca, este estilo es súper versátil, no es necesario llevar todas estas prendas, de acuerdo a la forma de vestir que tengas puedes darle un toque grunge incorporando algunas de estos ítems a tu look.