Paula Chaves recordó a su amiga con dolor: "Perdimos a una hermana"

En el marco del mes de la concientización sobre el cáncer de mama, Paula Chaves contó la triste historia que vivió una de sus amigas más cercanas al haber contraído cáncer de mama y no haber sido diagnosticada a tiempo.

“Somos 5 amigas…De esas que son de toda la vida… vida que nos imaginamos juntas, siendo viejas, viajando, riéndonos de todas las cosas buenas que pasamos. Estamos atravesando un duelo…doloroso, injusto… perdimos una hermana”, escribió Paula Chaves en un posteo que no tardó en viralizarse.

Compartir esta dolorosa historia tenía una razón: sumar su voz a la lucha contra el cáncer de mama y ayudar, en el marco de octubre rosa, el mes de concientización en torno a esa enfermedad, a que más mujeres den prioridad a los controles periódicos que son claves para la detección temprana.

Paula Chaves junto con sus amigas. Foto: instagram.com/chavespauok

De acuerdo a los que la conductora cuenta, su amiga se palpó una dureza en la mama, fue a realizar una consulta médica y se realizó una ecografía. “De tanto insistirle a su médico que le decía que amamantando no se iba a ver nada, y le dijeron que era quiste de leche”, relató Paula Chaves. Y agregó que, luego de haber pasado un tiempo y no haber sido diagnosticada anteriormente, Lina, de 37 años, con dos hijos -uno de ellos un bebé de seis meses- falleció.

Paula Chaves comentó que su amiga le había dicho que quería hacer algo para que se investigue más el cáncer de mama, que las mujeres insistan por su salud y se hagan los controles aunque estén embarazadas y amamantando, que insistan, aunque el médico diga otra cosa.

Ella era Lina, la amiga de Paula Chaves. Foto: www.instagram.com/chavespauok/

Una especialista en ginecología explica que, si bien no se suelen realizar ecografías de control durante el periodo de lactancia porque la mama cambia y se encuentra llena de leche, si la paciente no se realizó ningún control ecomamario antes de ese período, sí debería habérsele realizado una y, más aun, si siente una dureza y no tiene síntomas inflamatorios propios del amamantar.

Es por eso que se deben realizar siempre los chequeos anuales y si justo cae cuando estás atravesando el embarazo, o cuando estés dando de mamar, todavía estarás dentro del año del control.

Para concluir, acompañando lo que propone Paula Chaves, se debe seguir insistiendo en la importancia de realizarse el autoexamen mamario y los controles médicos aunque estés transitando por procesos de embarazo o amamantamiento para prevenir o detectar el cáncer de mama a tiempo.