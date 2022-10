Paris Hilton convierte al chándal en un ítem fashion indispensable

Paris Hilton es un ícono atemporal de la moda. Y demuestra cómo el chándal se convierte en un accesorio fashion. Y en su reciente viaje a la India lo demostró nuevamente. Después de más de diez horas de vuelo y una escala, aterrizó en Bombay y fue a lo seguro: un equipo de su propia colección en color negro, zapatillas blanca, gorra y grandes lentes para disimular el jet lag. En el aeropuerto, la esperaban cientos de fans y en redes y medios de la India, se viralizaron las imágenes de Paris Hilton en espléndida con su chándal.

Después de horas de vuelo, Paris Hilton aterriza en la India, con un jogging y campera de su recién lanzada línea.

Marquetinera, Paris Hilton entendió que la comodidad extrema no tenía porque oponerse al estilo y creo una colección su propia línea de joggings, o chándales. “Desde los 2000, a lo largo de los años, he coleccionado un montón de jogging”, dijo Paris Hilton cuando anunció este emprendimiento que desde hace unas semanas salió en venta en ciertas partes del mundo. Antes, presentó por Instagram algunos modelos que seleccionó para testear la aceptación de su emprendimiento.

“Siempre quise crear una línea como ésta”, contó Paris Hilton sobre su línea. Se considera fanática de lo que ella define como “look athleisure” (estilo atlético-relajado). “Mis prendas son cómodas, elegantes y te hacen sentir glamorosa sin dejar de ser muy divertidas e informales”, explica la influencer. “A mí, a veces, me encanta combinar estas prendas con algunas joyas llamativas y hasta con stilettos; los accesorios son todo para que el look sea informal o elegante”.

Uno de los primeros modelos que Paris Hilton subió a Instagram para testear los comentarios de sus fans sobre su nuevo emprendimiento.

Ella es fan de Juicy y se inspiró en esa marca para decidir los diseños de su propia línea de joggings que incluyen detalles discretos pero visibles para que se diferencien de las marcas competidores. A su primera colección, Paris Hilton sumó buzos con y sin capucha con palabras como “Boss Babe”, “Shine On”, “That’s Hot”, "Iconic", "Shine On" o “Wifrey”, bordadas con pedrería no exagerada. En este primer lanzamiento abundan los joggings en telas aterciopeladas suaves, como el de color negro con el que Paris Hilton llegó a Bombay como parte de la campaña promocional de su nueva marca.