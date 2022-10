Horóscopo: así será tu semana del 24 al 30 de octubre

ARIES: será una semana de euforia en el amor y todo gracias a Venus en Sagitario. Se sentirá como un encuentro con el propio corazón, por ello habrá que tener mucho cuidado con no dejarse tentar. Hay que estar preparados para cambios drásticos en lo laboral. Muestren su espíritu y corten con la inhibición.

TAURO: es una semana donde se agría el carácter y todo debido a Venus en Sagitario. La recompensa vendrá por parte de la familia. Atienda los deberes y obligaciones laborales. Para iniciar cambios positivos pendientes será necesario estar más atento con todo lo que sucede alrededor.

GÉMINIS: se redoblará la energía con Venus en oposición. No se encontrará solo ni sola, incluso tendrá colaboración de amigos para resolver los conflictos del corazón. Superará con rapidez los problemas económicos o las trabas que vienen desde hace tiempo. Será una semana superadora, pero habrá que consultar todo con la almohada antes de tomar decisiones.

CÁNCER: es posible que lastimen su corazón sensible. Es momento de cuidarse y no entregarse del todo, de esa manera se sentirán afortunados. No es momento de incursionar en viajes o inversiones. Afianzar los vínculos ya conocidos y mantenerse al día con la intención de evolucionar en lo personal.

LEO: será una semana de batallas ganadas. El romanticismo y la alegría estarán a la orden del día. Los pequeños se les acercarán. Saquen su lado más empático y las relaciones mejorarán. En cuando al dinero, se basarán en acciones concretas y para ello habrá que confiar en su buena estrella que no fallará. Sean más comprensivos.

VIRGO: se activa el corazón gracias a Venus en Sagitario. Se sentirán unas ganas locas de aventurarse y cultivar relaciones en paz. Aprovechar todo será la clave. El trabajo prospera, aunque los colegas dejarán mucho que desear, a estar atentos. Logrará tener mucha más paciencia y continuidad en todo.

LIBRA: sentirán un impulso que parecía haber desaparecido. Es momento de dejarse querer, pero sin tantos preámbulos. Estar a la defensiva no servirá de nada, incluso los alejará de quienes tienen intenciones de comenzar alguna relación. Trabajará con más pasión, pero no tomen decisiones si se sienten desorientados.



ESCORPIO: vienen el deseo y la resistencia, todo junto. Con Venus en Sagitario prosperarán las relaciones y lo que parecía tibio pasa a ser personal. No hay que desperdiciar la buena energía con quejas innecesarias. Trabaje con más dedicación y verá los frutos. Se acercan viajes inesperados.

SAGITARIO: a estar atentos porque se acercará un ser único en medio de toda la multitud. Es un momento tierno para este signo y habrá que aprovecharlo para iniciar una relación. Habrá que tener cuidado con las discusiones menores. Algo importante, la economía finalmente se equilibra.

CAPRICORNIO: es una semana donde sentirán que su inteligencia solo actúa en el trabajo, mientras que la inocencia lo hace en el amor. Ganará nuevos espacios y relaciones. Su palabra será tomada en cuenta tanto en la amistad como en el trabajo. No permitan que los lastimen, y si lo hacen exijan que se disculpen porque están muy sensibles.

ACUARIO: un viejo amor se avecina para iluminar u oscurecer el camino del presente, habrá que estar muy atentos. En el trabajo es momento de establecer pautas claras para que todo fluya. Deje de lado el perfeccionismo extremo ya que no es ideal para el signo. Hay que relajarse más y disfrutar el presente.

PISCIS: defenderá los sentimientos con tenacidad y por ello vencerán todos los obstáculos. Es momento de diálogos, de aceptación y de libertad. Ser razonables será necesario para que en esta etapa del año comiencen a ordenarse todas las problemáticas. Sueñen a lo grande y reconozcan sus propios defectos.