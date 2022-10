Fran Drescher se suma a la tendencia de los brillos, una gran elección para mujeres mayores de 60

Francine Joy Drescher es una actriz, comediante, guionista, productora y activista estadounidense. Es conocida mundialmente por haber interpretado a Fran Fine en la serie “La niñera”. A los 65 años, muestra cómo lucir brillos para lograr un outfit canchero sin perder la sofisticación y deja claro que esta es una buena elección para mujeres mayores de 60 años.

Las prendas con paillettes son una de las tendencias que ha pisado más fuerte en estos últimos meses. Tanto para en outfits para el día como en vestidos de fiera, las celebrities las prefieren si se trata de destacarse. Hay quienes todavía no se animan a un total look de brillos y eligen solamente algunos detalles de brillos. Pero Fran Drescher no es una de ellas.

"La niñera" con un total look de brillos. Foto: Instagram.

La actriz lo dio todo con un conjunto sastre de pantalón y blazer gris plomo. Para completar el estilismo, la protagonista de "La Niñera” eligió unos clásicos stilettos negros y una vincha también con brillos.

Fran Drescher es amante de la tendencia de los brillos. Foto: Instagram.

Sin embargo, esa no fue la única ocasión en que la comediante optó por ellos. Para otro evento, Drescher eligió lucirlos en un pantalón de paillettes que combinó con una remera manga larga básica que le permitió bajarle intensidad a la parte de abajo.

Un total white jamás falla y Fran Drescher lo sabe. Foto: Instagram.

Además de sumarse a los brillos, Fran Drescher, como vimos, es fan de los conjuntos sastre de dos piezas, otra de las tendencias actuales. En distintas ocasiones, hemos visto a la actriz lucir este tipo de trajes clásicos ideales para mujeres mayores de 60 años o para quien quiera lograr un outfit elegante que no deje de estar a la moda. ¡La amamos!