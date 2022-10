Olivia Palermo y el total black que todas amamos

A la hora de convertir un look en tendencia de la temporada, la empresaria y también modelo Olivia Palermo sabe cómo hacerlo. El objetivo de transformar un look motiva a todas las mujeres a sacar sus prendas y combinarlas perfectamente, y en esta oportunidad se la vio con un look total black muy sencillo e inspirador.



Una inspiradora: Olivia Palermo

Cada tanto se la ve a Olivia Palermo pasear por las calles de Nueva York, y es a partir de ese momento que se convierte en toda una demostración de estilo y la mejor inspiración para llevar las tendencias que marcan cada temporada. Para todas aquellas mujeres amantes del negro, les compartimos los mejores tips que elevarán aquellas prendas que de seguro tienen en sus armarios.

Ahora sí, a recrear los looks de la modelo con este último estilismo que dejó a todas encantadas.

En detalle, la chaqueta negra que usó Olivia Palermo para su look total black - Fuente: Instagram @oliviapalermo

Muy estilosa: Look total black sencillo

Olivia Palermo salió a pasear por la Gran Manzana con un conjunto total black aparentemente sencillo. No obstante, a simple vista el outfit encierra tres de las tendencias que en esta temporada no se han dejado de ver en el street style, como también en tiendas favoritas.

Se trata de prendas básicas: las chaquetas con detalles en cuero, los leggings de cuero y las botas militares. Con esa combinación queda claro que es el look perfecto para llevar desde la mañana hasta la noche.

Olivia Palermo pasea con su look total black con tres prendas básicas - Fuente: Instagram @oliviapalermo

También se puede utilizar un jersey de lana oversize (en color blanco por debajo) y los leggings de cuero negros, que sin duda son los preferidos de las expertas de moda y la opción predilecta para las que buscan comodidad y elegancia.

El chaquetón de pelo también es negro y es una de las prendas de abrigo más estilosas. Como toque más casual del conjunto, remató con las botas militares que siguen siendo las reinas de la temporada y combinan con todo tipo de looks.

A este estilismo de Olivia Palermo le damos un 10 porque es una inspiración para que cada una de las prendas por separado tengan un toque femenino perfecto. Como es fan del negro, también lució increíble esta opción con falda. ¡Mírala! Otro look total black, pero con falda - Fuente: Instagram @oliviapalermo

¿Cómo crearías tu propio look total black?

