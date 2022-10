La minifalda de Paula Echevarría que estiliza las piernas

Fue en la presentación de Got Talent para la televisión española donde Paula Echavarría (45) lució la minifalda más estilosa y favorecedora que verás. Analizamos su diseño para que te inspires si en los próximos días tienes un cóctel, presentación, cita o una fiesta. ¡Suma esta prenda a tu atuendo para lucir piernas estilizadas y deslumbra a todos!

El género ligeramente satinado le da un aire glam a la minifalda de Paula Echevarría. Fuente. Instagram @pau_eche

La minifalda de Paula Echevarría: el diseño perfecto para destacar tus piernas

De la marca Just Cavalli, el total look en tono blanco y manteca de Paula Echevarría fue una sensación el día de la presentación en sociedad del programa Got Talent.

La minifalda, en particular, llamó la atención por sus características: original y clásica a la vez, logró estilizar la silueta de la figura televisiva afinando y alargando sus bellas piernas. Veamos los secretos de este increíble diseño.

El elenco completo del nuevo programa en el que estará Paula Echevarría. Fuente. Instagram @pau_eche

Minifalda para enamorar

Muchas veces descartamos una minifalda a la hora de lucir más arregladas y preferimos inclinarnos por una prenda de una sola pieza. Sin embargo, esta tiene un dote especial: estiliza al máximo al marcar la cintura, el centro del cuerpo, y además tiene el gran poder de destacar las piernas.

En el caso del modelo de Paula Echevarría esta característica que tienen todas las minifaldas se potencia por su particular diseño: de tiro alto, ceñida al cuerpo y termina con picos irregulares. Esto otorga a la vista unos centímetros más sin mostrar demasiado o recurrir a la versión más micro de una minifalda, algo que resta elegancia.

Por eso es ideal para ocasiones glamorosas donde se le puede sumar una prenda que agregue tendencia, elegancia y resulte favorecedora.

El tono manteca, además, aporta un contraste de color con la blusa fluida de mangas largas en color blanco con la que Paula Echevarría eligió combinar su falda.

El efecto del contraste entre las dos piezas ayuda a dividir la figura delimitando los contornos y estilizándolos aún más.

Por último, los zapatos de tacón en punta, clásicos y al tono con la parte inferior, le dan un aire homogéneo a todo el look que se eleva con la pulsera por fuera de la manga en color dorado y los pendientes largos hasta los hombros ¡un atuendo sofisticado y arreglado que puede servirte de inspiración para tu próximo evento!

¿Qué esperas para sumar una minifalda de múltiples picos irregulares en el increíble tono que eligió Paula Echevarría?

¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, siempre.