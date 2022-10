El conjunto súper ajustado de Kali Uchis ideal para lucir curvas

La cantante de raíces colombianas, Kali Uchis, acostumbra a dejar a todas las mujeres flipadas con los estilismos a través de sus videoclips. Francamente, es la definición perfecta de la estética y en esta oportunidad se mostró con un conjunto ajustado ideal para quienes buscan lucir sus curvas.



Kali Uchis es fan de lo ajustado

Añadir un accesorio, unos zapatos o prendas retro en un look es un primer paso no tan fácil de dar. Sin embargo, basta con darse una vuelta por TikTok para inspirarse en la cantante Kali Uchis y aprender a combinar prendas vintage.

Quienes buscan dominar ese tipo de estilo entonces tienen que seguir a las verdaderas 'pros' como Kali Uchis. Son un montón de hermosas combinaciones en las que la cantante consigue inspirar a la hora de vestir. Veamos varios de ellas y elige cuál es el ideal para lucir tus curvas.



Luce tus curvas: conjunto súper ajustado

Un conjunto ajustado no tiene que ser solo para una fiesta. Existen los deportivos y no caben dudas de que son los más trendy del momento. Y si además se escoge en un color divertido, como es el amarillo, y se cambia la camiseta por un top 'halter' se consigue un look en tendencia.

Kali Uchis y su conjunto súper ajustado para el día - Fuente: Instagram @kaliuchis

En este caso, Kali Uchis consiguió el perfecto si lo que se busca es lucir curvas. En los pies optó por unas zapatillas retro como las Air Force 1 de Nike y como accesorio, el cual se llevó todas las miradas, unos cordones con 'charms'.

Kali Uchis y un vestido satinado donde mostró en detalle sus curvas - Fuente: Instagram @kaliuchis

Existen más opciones, y sobre todo si se busca sorprender con un look más sofisticado. Aquí Kali Uchis eligió un vestido lila satinado que es una gran idea a la hora de lucir una silueta voluptuosa. Ella le añadió una estola en la misma tonalidad, el pelo recogido y apostó por unos delicados pendientes colgantes que dejaron ver que es toda una diva de día, pero también de noche.

Kali Uchis apuesta a un conjunto ajustado total denim - Fuente: Instagram @kaliuchis

Por último, no hay algo más retro que un chaleco de jean con unos pantalones de mezclilla. Al ser ambos de tela vaquera es un conjunto total denim que ella con su espléndida figura lo lució súper ajustado. Para completar el look le dio un toque especial con un bolso Louis Vuitton, también en denim.

¿Cuál de todos los looks de Kali Uchis te ha inspirado más para lucir tus curvas? Cuéntanos.

¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, siempre.