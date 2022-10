Paula Chaves tiene los jeans que todas amamos

Paula Chaves es modelo, conductora y una madre que ha optado por criar a sus hijos con apego lo que le exige estar siempre lista para sus distintas tareas diarias. Una de sus prendas predilectas son los jeans que le permiten estar vestida cómoda pero sin dejar atrás las tendencias y el estilo.

Los jeans son una prenda que no debe faltarte en tu armario. Sean corte mom, slouchy, wide leg o skinny, un jean permite crear infinidad de looks. Paula Chaves lo sabe y luce distintos estilos dependiendo la ocasión. Estos son sus favoritos.

Paula Chaves junto con Olivia, su hija mayor. Foto: Instagram.

Para esta ocasión, la modelo eligió unos jeans moms, que le permiten moverse con comodidad para pasear junto a su hija mayor, Olivia. Los combinó con un buzo estampado que acompaña el outfit relajado y que no deja de estar en sintonía con el de la pequeña. Como vemos, Paula es una mamá a todo terreno que jamás deja el estilo de lado.

Paula con un look canchero para cualquier ocasión. Foto: Instagram.

Una siempre tiene que tener en su guardarropas unos jeans holgados con roturas como lució Paula ya que no solo son súper cómodos sino que le dan un toque sexy a cualquier outfit. La conductora decidió combinar el pantalón con una campera de cuero, una remera blanca y zapatillas negras, tres básicos que seguramente tengas en casa por lo que este look súper fácil de conseguir y sirve como comodín para cualquier eventualidad que tengas y no sepas qué ponerte.

Paula Chaves con su amiga Mery Del Cerro. Foto: Instagram.

Para este look, la conductora junto con una de sus mejores amigas, Mery Del Cerro, optaron por jardineras de jean, un ítem de que puede llevarse a cualquier edad y en cualquier momento del año. Ambas logran un outfit divertido, cómodo y canchero para salir con amigas, pasear con hijos, etc.

La modelo nuevamente opta por unos jeans para su outfit. Foto: Instagram.

Quien haya dicho que los skinny jeans estaban out, se equivocó. Este modelo de jean está más vigente que nunca y la conductora lo sabe. Eligió unos skinnys negros que realzan su figura y los combinó con un kimono y una blusa color crema. Un outfit perfecto para pasar el domingo en familia o ir al trabajo en esta época primaveral.

Como vemos, Paula Chaves es amante del denim, lo elige día a día enseñándonos a usarlos para crear looks cancheros para cualquier ocasión.