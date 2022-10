La cartera Fendi que lleva Danna Paola se convirtió en un must-have

¿Existe una dupla más perfecta que la estilosa cantante y actriz mexicana Danna Paola (27) y esta lujosa cartera Baguette Fendi? ¡Claro que no!

Parecen estar hechas una para la otra. Te contamos todo lo que sabemos de este emblemático bolso que cumplió 25 años de su creación y tuvo su fiesta en el marco de la Semana de la Moda en Nueva York.

Impecable con su cartera de lujo, Danna Paola es la primera mexicana embajadora de la marca Fendi. Fuente. Instagram @dannapaola

Cartera de lujo: los secretos de estilo de este objeto de deseo

Danna Paola fue invitada por Fendi a celebrar junto a otras figuras icónicas del mundo fashion el cumpleaños nro. 25 del legendario bolso Baguette. El director creativo de la marca Fendi, Kim Jones, y Marc Jacobs convocaron a figuras frescas, divertidas y ultra fashionistas con multitalentos que representan el espíritu de la marca.

Entre las estrellas no solo se encontraba la estilosa Danna sino también figuras como Jessica Wang y Sarah Jessica Parker junto a casi todo el clan Kardashian.

El estilo de la cartera que lleva el nombre de un pan es justamente porque su diseño es tan estiloso como práctico, perfecto para sumar estilo y glamour a un look, y además cómoda para cargar.

Los colores y estilos de este accesorio de lujo son infinitos, el de la joven es una novedad en color crema, gris y marrones de distintas tonalidades con un moderno lazo color crema. La estampa con toques iridiscentes y dibujo geométrico se completa con detalles metálicos para convertirla en un sobre, de ser necesario, desenganchando los laterales.

Danna Paola y Fendi: una alianza fashion

La mexicana es la flamante imagen de la firma y la primera representando a su país con su imagen audaz y su estilo atrevido, glamoroso y ultra fashion.

Como dato de color, la embajadora fue fan por un momento y le pidió una foto a Sarah Jessica Parker quien estuvo alejada durante la fiesta, el evento y todo el desfile. Recordemos que la cartera de lujo de la firma italiana se hizo famosa en la emblemática serie The Sex and The City y ¡Danna Paola no podía perderse una foto como fanática de la gran Carrie Bradshaw!

¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, siempre.