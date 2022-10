Elsa Hosk tiene los pantalones de cuero perfectos... y son de Zara

La modelo sueca Elsa Hosk (33) adora Zara y tiene muchísimas prendas de la marca, desde básicos y clásicos neutros hasta las prendas más trendy de cada colección. Esta vez mostró lo nuevo en pantalones de piel sintética con un outfit increíble ¡para imitar!

Junto con su pareja la modelo se mostró con los pantalones de cuero más estilosos. Fuente. thezoereport.com



Elsa Hosk: los pantalones de Zara que le aportan un plus de estilo

Que una sola prenda nos sume ese toque de actitud cool que tiene Elsa Hosk no tiene precio. Y ese es el caso de los pantalones de cuero sintético de la marca insignia de Inditex, Zara, que la modelo adora.

Fan de la firma, la figura sueca sabe que estos vaqueros son una apuesta infalible de estilo.

Trucos para llevar pantalones de cuero

Casi tan combinable como los jeans, esta prenda puede llevarse de manera sofisticada y elegante o ser protagonista de un look casual. Un blazer, un cardigan o una camisa bien elegida pueden ser la diferencia.

Combínalo con prendas sobrias

Tal como lo hace Elsa, llevar pantalones de cuero sintético negro sólo es posible si se tiene buen gusto para combinarlos. Al ser tan protagónicos, tanto para un estilo informal como para uno más elegante, conviene combinarlos con prendas sobrias y neutras como un blazer negro, una blusa de seda en tono crema o una remera gris topo con estampa rockera.

Pantalón de cuero: se usa todo el año

No importa en qué temporada lo uses, combinándolos con sandalias blancas de taco alto y una musculosa o con un cropped top de morley blanco se crea un look fresco y cool.

En invierno u otoño puedes sumarle un abrigo en clave oversize, un blazer o un sweater gris melange como lo hizo la adorable rubia.

Complemento y calzados para esta prenda

Por supuesto los complementos en cuero sintético negro son los adecuados. Podemos ver que la modelo le suma algún detalle glam como la cadena dorada XXL de su mini mag, aunque siempre balancea bajándole el tono al calzado: botas de caña de cuero negras de taco bajo y punta cuadrada por dentro del pantalón.

Total black y colores

Los pantalones de cuero negros de Elsa Hosk son ideales para un look total black: las claves cuando vistes toda de negro son, justamente, las texturas, y este tipo de prendas aportan una fabulosa. Juega a combinarla con un sensual body de encaje negro, un corsé de seda o lurex y un blazer por encima. ¡Pura sensualidad!

¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, siempre.