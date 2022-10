La cantante Christina Aguilera habitualmente usa las redes sociales para compartir todos sus trabajos, shows y looks de lo más estilosos. De pies a cabeza, sorprende cada día con outfits de lo más llamativos. En esta oportunidad se la vio con una campera de jean que ya es tendencia para todas las mujeres.



Deslumbra en las redes

La intérprete de "Lady Marmalade" sí que le da vida e inspiración a todas las mujeres en sus redes sociales. Con solo una fotografía de un look termina siendo tendencia, y los protagonistas absolutos de sus prendas casi siempre son rompedores. Y es que tiene una silueta encantadora y sus outfits resultan ser un acierto total.

Aunque muchas veces las combinaciones de ciertas prendas no se convierten en tendencia rápidamente, hay otras que por sí solas lo consiguen. Así sucedió en este caso, donde Christina Aguilera apareció con una campera de jean que se llevó todas las miradas.

La campera jean de Christina Aguilera

Es sabido que en la moda no hay nada escrito y, por ende, no existen reglas que no puedan romperse, y la mejor prueba de ello es la reinvención y adaptación de aquellas prendas que siempre estuvieron y creímos que no podían conjugarse.

Como es el caso de llevar una campera de jean con tacones junto con cualquier prenda, ya sea ropa deportiva o un vestido midi. En este caso en particular, el look de Christina puede parecer incluso sencillo, pero hay una clave muy clara a tener en cuenta: la combinación.

La campera de jean de Christina Aguilera que es tendencia - Fuente: Foroactivo

Casual y sensual: look atrevido

Es mucho más común ver a Christina Aguilera con desafiantes looks que enamoran constantemente a millones de seguidores. La cantante deja en claro que, en lo que respecta a la moda, se atreve a todo y por ello es imposible dejar pasar este outfit que también marcó tendencia.

Otro look muy casual de Christina Aguilera con campera de jean. Fuente: Denimology

En este caso, la chaqueta nuevamente era una campera de jean que terminó de complementar con unos leggins negros, y la mezcla perfecta fue definida con una remera blanca transparente y un detalle que elevó por completo su atuendo: una cap negra.

¿Te animas a inspirarte en ella?

¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, siempre.