Selena Gomez y el saco de Zara que podrás usar toda la vida

La cantante y actriz Selena Gomez (30) es un icono fashion para muchas generaciones que la siguen, admiran y emulan su infinito estilo. Acertada siempre en looks casuales o de gala, la estrella dio cátedra de cómo lucir un saco XXL y descollar en el street style americano.

Selena Gomez con una prenda imprescindible. Fuente. thezoereport.com

El saco de Zara que no puede faltar en tu guardarropas si quieres sumar elegancia a tus outfits

La elegante pieza de Zara que aporta el estilo oversize es lo que se destaca en este look de Selena Gomez.

Últimamente, la estilosa estrella se ha estado luciendo con los abrigos y este de color crema fue con el que salió del set de Only Murders in the Building, una ficción de misterio con asesinato incluido que protagoniza haciendo el papel de Mabel Mora.

Selena fue vista por la prensa con este versátil atuendo informal, pero súper glamoroso en el escenario de un departamento en el Upper West Side que se convierte en la escena del crimen.

El secreto del conjunto, además de las botas UGG cómodas y trendy, es este saco oversize de pana que combina con todo en un tono neutro, crema, que puedes lucir con jeans o de noche con pantalones de látex negro sin problemas.

El lazo que se anuda por delante marca la cintura para definir la silueta y puedes llevarlo sin demasiado abrigo por debajo ya que es muy calentito.

Las solapas estilo unisex quedan increíbles con estilos minimalistas de día, y para buscar contrastes cuando debajo aparece un outfit bomba como un mono floreado, pieza de diseño que es tendencia.

Zara tiene una propuesta fashion donde indica con un símbolo en la etiqueta de la prenda si el saco es oversize, al cuerpo o en clave más ajustado o pequeño.

Para contar con una prenda como el de Selena Gomez no debes más que revisar si el símbolo de la etiqueta lleva un triángulo (son de talla cropped o pequeña, y queda bien ajustada), un círculo (la prenda será de talla extra grande), o un rectángulo (las piezas son de talla normal).

Este es el truco para hacerte del estilo glamoroso de la estrella cuando entres en una tienda Zara ¡Ya tienes el dato! ¿Qué esperas para dar con un saco oversize como este?

¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, siempre.