“El cáncer nos unió”: las historia de dos mendocinas que emprendieron en pandemia

En marco del mes de la concientización del cáncer de mama, MDZ Femme conversó con Griselda Castellanos y Fernanda Regazzoni, fundadoras de Las Tutis en vos, un emprendimiento mendocino destinado a la confección de turbantes, sombreros, gorras, boinas y vinchas para pacientes oncológicas. En la charla nos explicaron cómo nació esta iniciativa innovadora que surgió en Mendoza y ahora llega a cualquier rincón del país.

“Si bien tus familiares y amigos te acompañan durante el cáncer e intentan entenderte, no es lo mismo hablar con alguien que ya lo pasó. Ni siquiera hace falta explicarle”.

Fernanda y Griselda son amigas de la vida pero el cáncer de mama -sumado a la pandemia- las unió más que nunca. Durante el 2020, Griselda estaba recuperada de la enfermedad hacía ya tres años y Fernanda estaba atravesando la quimioterapia. La compañía de su amiga resultó fundamental para ello. “El cáncer nos unió”, comentan las entrevistadas.

Al haber compartido la misma experiencia, Fernanda y Griselda se sienten como hermanas del corazón.

Explican que no existen aquí en Mendoza o que es muy difícil conseguir accesorios con las características y requerimientos que necesita una paciente con cáncer (y que además sean atractivos). "Nunca encontramos una gorra cerrada, un sombrero que te cubriera toda la pelada. Por eso dijimos, hagámoslo”, confiesa Fernanda.

En plena pandemia, al estar encerradas sin poder ir a sus trabajos por ser pacientes de riesgo, se les ocurrió la idea de comenzar con este emprendimiento de accesorios destinados a mujeres que necesitan de estos productos tanto para su salud como para sentirse lindas y bien con ellas mismas. Y así, en septiembre del 2020, nació Las Tutis en vos. Como comenta Grisela, “con nuestros productos buscamos que puedas sentirte con onda y puedas usar una gorra o una vincha con colores que sean tendencia. Que te mires al espejo y puedas sentirte un poquito mejor”.

Las entrevistadas cuentan que atravesar la enfermedad no es nada fácil y la parte estética no es un tema menor. Griselda explica que “la carga es muy pesada cuando te ves sin cabello, hinchada, sin cejas y la verdad que la imagen que te devuelve el espejo es muy compleja”.

Las modelos de "Las Tutis" son amigas de las emprendedoras.

Poco a poco, Fernanda y Griselda comenzaron a capacitarse a través de webinars o cursos online sobre marketing, redes sociales y moda para poder llevar a cabo su proyecto de la mejor forma posible. Comenzaron a vender sus productos a través de Instagram y actualmente cuentan con una colección de 30 modelos distintos que comercializan a todo el país.

Las emprendedoras piensan los accesorios con minuciosidad tanto en los diseños como en las telas que utilizan para confeccionarlos, ya que buscan responder a los requisitos de lo que necesita una cabeza con alopecia como consecuencia de los tratamientos oncológicos. La elección de las telas fue una odisea. Al no poder salir de sus casas, sus amigos y familias iban hasta las casas de sedería, les hacían videollamada o les daban muestras de telas para que ellas pudieran tocarlas.

Fernanda afirmó: “Nuestros productos por dentro están forrados para que todo lo que toque la piel no raspe ni pinche. La idea de los diseños en tendencia también es para que, además, puedas seguir usándolos después”.

Al comenzar su emprendimiento en pleno aislamiento, les resultó complicado conseguir un taller que pudiese confeccionar los productos, hasta que consiguieron a la indicada, y esto no fue casualidad... Fernanda y Griselda eligieron el nombre “Las Tutis” para su proyecto ya que a Griselda le decían “Titi” y a Fernanda “Tuti” cuando eran pequeñas, por lo que la combinación final de estos fue Tuti. Y, ¿cómo era el apodo de la encargada del taller que contrataron? Sí, Tuti. “El universo hizo que se presentaran la persona indicada”, rieron las amigas.

Los accesorios de Las Tutis buscan que puedas sentirte linda y cómoda con vos misma.

Además de ofrecer distintos accesorios, comparten en sus redes sociales contenido específico destinado a pacientes que están atravesando un cáncer de mama. Han realizado vivos con especialistas para tratar distintas temáticas que la atraviesan, ofreciéndoles algo más que un producto, brindando un verdadero acompañamiento de “amigas”. Fernanda afirma que “Si bien tus familiares y amigos te acompañan durante el cáncer e intentan entenderte, no es lo mismo hablar con alguien que ya lo pasó. Ni siquiera hace falta explicarle”.

Las entrevistadas hacen un fuerte hincapié en la prevención del cáncer de mama por la experiencia que ellas vivieron. A Griselda le encontraron el tumor en una mamografía de control, pero, en cambio, Fernanda descubrió un pequeño bulto al realizarse el autoexamen mamario a los pocos meses de haberse realizado los chequeos médicos. Por eso, día a día, y más en octubre rosa, resaltan la importancia de hacerse los controles y el autoexamen periódicamente. “Es buenísima la visibilización que se está teniendo de la enfermedad. No hay manera de que no te enteres o no te acuerdes”, expresó Griselda.

Como dijimos anteriormente, ambas y su emprendimiento buscan ofrecer algo más que un producto a sus clientas, a las que, de hecho, tampoco las denominan así. “Las mujeres que hemos tenido cáncer somos hermanas de corazón, es por eso que vemos a quienes nos compran de esa forma”, agregó Fernanda.

Con su propuesta Las Tutits intentan acompañar a aquellas que están atravesando la enfermedad, ayudarlas desde su lugar y a partir de su experiencia. “Las premisas de Las Tutis es divertirnos, disfrutar y dar una mano a quien lo necesite”, explicaron las entrevistadas.

Griselda y Fernanda recibieron un reconocimiento provincial por su emprendimiento.

En agosto del 2022, Las Tutis recibieron la distinción de Innovación oncológica en la Legislatura de Mendoza por parte de la Senadora Cecilia Cannizzo. Actualmente, en el marco de octubre rosa, se encuentran organizando un encuentro el día 28 en el Centro de Congresos de San Rafael, donde contarán con distintas actividades como yoga, charlas con especialistas, entre otras cosas, más el propósito de concientizar y trabajar en la prevención del cáncer de mama. Contaron para esto con el apoyo del Gobierno de Mendoza, el Ministerio de Turismo y Cultura, Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deporte y los Senadores, Cecilia Cannizo y Abel Freidemberg.