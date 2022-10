Qué es el loop de la negatividad y cómo salir de ahí

Es una realidad: quién no ha tenido rachas donde solo pasan cosas negativas donde no encontramos la forma de salir de ese loop de la negatividad en el que nos sentimos atrapadas. Frente a estas situaciones, una puede recurrir a distintas herramientas y enfoques, el coaching es una.

Desde MDZ Femme conversamos con la coach Bianca Pacheco, especialista en Programación Neurolingüística (PNL), sobre qué nos recomienda hacer en estas ocasiones en las que no encontramos una salida.

Pacheco explica que muchas veces nos sentimos en estos espirales en la que una empieza a bajar por algún acontecimiento o situación vivida y que, a raíz de nuestros pensamientos, sentimos que nos vamos cayendo, como derrumbándonos poco a poco. Los pensamientos empiezan a formar una bola de nieve que nos termina aplastando. Vamos relacionando emociones con pensamientos y memorias y hasta terminamos formulando realidades que no están pasando como resultado de esa cascada de pensamientos.

Regenerar nuestra energía y ordenar nuestros pensamientos nos hace aprender, crecer y evolucionar. Foto: Shutterstock.

Según esta coach sería casi imposible generalizar síntomas porque a cada persona le preocupan u ocupan diferentes situaciones y con ello su forma de responder ante ello. Pero normalmente en estas situaciones la mayoría tiende a sentir desmotivación, desgano, idiotez, tristeza, ansiedad, angustia ante no saber qué es lo que viene después, frustración.

"Este estadio emocional siempre ha existido, tal vez ahora se concientiza más y lo tenemos más presentes", comenta Pacheco. Y acota que en la actualidad muchas veces estos loops pueden darse ante la gratificación instantánea de satisfacciones a las que estamos acostumbradas. Si algo no sale como queremos, tendemos a frustrarnos o decepcionarnos más fácilmente cayendo en ese bucle de negatividad difícil de salir.

Trabajar en la autoestima y la confianza en una misma resulta necesario para afrontar estos bajones. Foto: Shutterstock.

"Generalmente me gusta concientizar sobre contemplar lo “malo” de cualquier situación como un aliado y como un tiempo de recuperación de energías. Estos momentos de “bajón” son los ideales para bajar revoluciones y analizar el panorama", asegura Pachero y especifica que eso en lo que más pensamos, es aquello en lo que nos convertimos en un futuro. En este sentido sostiene que esto nos va a hacer ahorrar mucho tiempo para no plantearnos cosas innecesarias. Estos momentos son clave para incorporar los miedos que tengamos y atreverse a confiar en una e intentar salir de este loop de la negatividad.

"Decirme a mi misma 'no te vas a arrepentir' y hacer lo que en ese momento tal vez no tenga fuerzas para hacer" es, según BIanca, una técnica recomendable para salir del loop de la negatividad. Sin embargo, ella misma agrega que no hay que sobreexigirse sino aceptar que nuestros cambios son buenas herramientas también. "La confianza y la autoestima hacia nosotras misma es fundamental para creer que somos capaces de responder ante estas situaciones que nos arrastran al loop y poder salir de este", comenta.

Lo mejor sale en estos momentos, es difícil entenderlo cuando una está atravesándolo pero, muchas veces, estas son las situaciones en las que más aprendemos, son las que nos sacan de nuestro equilibrio y zona de confort. "El cómo nos la ingeniamos para salir de esta catarata de pensamientos es lo que más nos servirá para el futuro. Luego de estos momentos, ya no somos las mismas que antes , sin importar que dimensión haya tenido la situación. Vamos a ver que siempre habrá algo positivo para agradecer", concluye Bianca.