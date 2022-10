¿Por qué estas celebridades no quisieron ser madres?

¿Ser mamá o no? Esa es la cuestión. Y no es un tema fácil de resolver. Aunque hoy el no querer ser madre es un tópico más hablado y aceptado, aún hay una fuerte presión para que una mujer a una cierta edad se convierta en mamá y más aún si está casada o en pareja.

Cada mujer tiene el poder de tomar la decisión que desee para su futuro, ya sea ser madre o no serlo. Estas celebridades internacionales han expuesto su decisión con respecto a la maternidad y han asegurado que no quieren ser madres, lo cual ayudó a varias mujeres a aceptar su propia determinación en este tema. Conocemos un poco más sobre el por qué de sus decisiones.

Jennifer Aniston

Jennifer Aniston, una de las primeras famosas en decir que no quería ser madre. Foto: CNN en Español.

El caso de Jennifer Aniston fue uno de los más debatidos y expuestos dentro de Hollywood. La actriz fue una de las primeras celebridades en decirle que no a la maternidad y, por esto, fue juzgada duramente por varios medios que decían que Jennifer había preferido su trabajo antes que ser mamá.

La artista expresó en varias entrevistas que se sintió completamente lastimada por estos dichos. Reflexionó en distintos programas si alguna vez le habían preguntado sobre cómo su vida personal, laboral o médica habían influido en esta decisión, en vez de realizar suposiciones alrededor de ésta.

Cameron Díaz

Cameron Díaz también defendió su posición de no ser mamá. Foto: Fotogramas.

??

Cameron Díaz fue otra de las actrices que tomó una decisión determinante: no tendría hijos. La actriz aclaró que no quiere hacerse responsable por una vida aparte de la suya y que nunca sintió el llamado para convertirse en madre. De igual manera, explicó que aunque ella hoy está decidida sobre el tema, le costó mucho tomar la decisión sin sentirse juzgada.

Noticias Relacionadas Charlize Theron ya no se siente atraída por Hollywood, su mejor papel es el de ser mamá

Helen Mirren

Helen Mirren contó que desde joven tuvo el deseo de no ser madre. Foto: Vanity Fair.

A sus 77 años, Helen Mirren no se arrepiente de no haber tenido hijos. Desde joven, decidió que no era su propósito ni deseo tener hijos y lo mantuvo durante toda su vida. Incluso, a sus 69 años confirmó que nunca sintió la necesidad de ser mamá ni tampoco la falta de un hijo. A pesar de tener una vida personal lejos de los flashes, la actriz siempre mantuvo su posición de no ocultar su decisión y hablarla en distintas oportunidades.

Kim Cattrall

Kim Cattrall y su personaje Samantha compartían la decisión de no tener hijos. Foto: Doblaje Wiki.

La actriz que interpretó a Samantha en "Sex&The City" también se unió a estas celebridades al confirmar que había decidido no tener hijos. Distinto a las demás, Kim sí pensó en un momento de su vida ser mamá y realizar un tratamiento de inseminación, pero al planteárselo por segunda vez, se dio cuenta de que ella no quería ser madre sino que distintas personas la habían empujado a serlo.

Estas celebridades cuentan su historia e inspiran a mujeres de todo el mundo a seguir su intuición y deseo si no quieren ser mamás. Una de las decisiones que aún sigue siendo de las más cuestionadas dentro de la sociedad.