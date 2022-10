Estas famosas argentinas se salvaron gracias a la mastectomía

El cáncer de mama es una enfermedad que nos toca de cerca a todas. Ya sea una familiar, una amiga, una vecina o tú misma tienen una historia para contar respecto a su vivencia con el cáncer de mama. Según la Organización Mundial de la Salud, una de cada doce mujeres afrontará esta enfermedad en algún estadio de su vida.

Esta estadística no exime a ninguna mujer de tener cáncer de mama. Es por esto que aunque muchas veces pensemos que las celebridades son invencibles, también tienen una historia de vida que puede estar atravesada por este tipo de cáncer y han decidido hacerlo público para ayudar a otras mujeres a tomar conciencia sobre los controles que se deben hacer año a año.

Sus experiencias también ha ayudado a mujeres con cáncer de mama a tomar una decisión muy importante: realizarse una mastectomía. La mastectomía es un procedimiento quirúrgico en donde se extrae parcial o totalmente una o ambas mamas. Esta cirugía se realiza en mujeres con tumores malignos o en mujeres que tengan fuertes antecedentes familiares de cáncer de mama o que posean determinadas mutaciones genéticas.

Marisa Andino cuenta cómo sobrevivió al cáncer de mama. Foto: Twitter.

Marisa Andino fue una de las primeras famosas argentinas en contar su experiencia con el cáncer de mama. La periodista afirmó que "se dejó estar" y que no asistió a los controles de rutina durante dos años. Cuando los hizo, los resultados arrojaron que poseía una calcificación ductal in situ en un grado 4B (significa que las células que revisten a los conductos por donde circula la leche se han convertido en cancerosas, pero no se han propagado al tejido mamario circundante).

Para prevenir más riesgos, la conductora tomó la decisión de hacerse una mastectomía. Luego de esa operación, pasó tres veces más por el quirófano. Esta vivencia le permitió darse cuenta de la importancia de los chequeos anuales que le demostraron que aún sin síntomas, estaba transitando un cáncer de mama.

Dolores Fonzi relató en Twitter su diagnóstico y la mastectomía por la que pasó. Foto: Instagram @lolafonca.

Otra de las celebridades argentinas que admitió haber tenido cáncer de mama fue Dolores Fonzi. La actriz lo contó vía Twitter en mayo del 2019 explicando que un mes antes le habían dado el diagnóstico de cáncer de mama y el 8 de mayo se sometió a una mastectomía que la declaró curada de esta enfermedad.

Dolores Fonzi agregó la importancia de hacerse el auto chequeo en casa e ir al médico si encuentras una bolita en tus mamas o tienes otros síntomas, ya que mientras más rápido se realice el diagnóstico, mayores son las posibilidades de empezar un tratamiento cuanto antes.

Estas famosas argentinas son un ejemplo de resiliencia y de fuerza que pudieron contar su historia en relación al cáncer de mama y ayudan a concientizar a las mujeres para que visiten a su médico y realicen los estudios correspondientes. Prevenir salva vidas.