A los 49 años, Kate del Castillo sorprende con un clásico al que pocas se atreven

A los 49 años, Kate del Castillo no solo sigue siendo la Reina del Sur, sino que también es la reina de la moda y nos muestra cómo llevar un vestido con botas y lucir espléndida.

Kate del Castillo combinó este espectacular vestido negro de Dolce & Gabbana con botas altas de punta.

La dupla de vestidos con botas largas es siempre una fórmula ganadora. Quedan bien en un look más de noche, como el que eligió Kate del Castillo, pero también para una propuesta más de oficina, para lograr un look más elegante para todos los días, con un estilo sofisticado.

La combinación de vestido más botas altas no falla: sirve para looks de noche y también para llevar a la oficina.

En el caso de Kate del Castillo, eligió un vestido negro de corte asimétrico más largo por detrás de la firma Dolce & Gabbana y lo combinó con unas botas de taco aguja en punta. La actriz mexicana lo llevó con un delicado collar que le aporta ese toque brillante y glam para la noche y un anillo tipo alianza negro en el dedo pulgar. Con un maquillaje muy natural y un peinado de ondas rotas terminó de completar la propuesta.

El outfit de botas largas y vestido son perfectos para un evento formal, siempre estarás bien. Y la ventaja es que el vestido asimétrico estiliza tu cuerpo. El vestido elegido por Kate del Castillo tiene otros detalles muy favorecedores para mujeres mayores de 50: es al cuerpo, tiene mangas largas y cuello medio y un ligero drapeado en la zona de la cadera que marca más la cintura y destaca la silueta.

El detalle del drapeado a la altura de la cadera resulta muy favorecedor.

La combinación de vestidos con botas largas es una tendencia que llegó para quedarse, se ve en las pasarelas y también en el street style. Es una alternativa perfecta para mujeres mayores de 50 ya que permite crear una propuesta formal, cómoda y también llamativa, pero con un toque chic y elegante.

Más allá de los detalles del look, el secreto de Kate del Castillo para verse tan increíble es que se siente muy bien con ella misma. “Una mujer segura se me hace de lo más sexy. Siento que he llegado a una edad y a un momento en mi carrera y en mi vida personal en el que estoy completamente segura de quien soy. Me acepto tal cual soy. Eso me ha dado un cierto poder, para decirlo de alguna manera”.

Kate del Castillo eligió un maquillaje súper natural y un peinado con ondas rotas.

Y esta idea de sentirse bien para verse bien, también Kate del Castillo buscó trasladarla a los diseños de su marca de ropa KDC. “Quiero que la mujer sea empoderada y feliz. Admiro a todas esas mujeres que se sienten seguras de ellas mismas, sin importar el tipo de cuerpo que tengan. Es el único cuerpo que nos dio Dios, entonces, abracémoslo, todos los cuerpos están hermosos”.

¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, sin importar la edad que tengas.