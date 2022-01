Horóscopo semanal del 31 de enero al 4 de febrero

Horóscopo para Aries

Melancolía. Cuando la mente hace una pausa ¿A dónde va? Esta es la pista para esta semana acerca de los dilemas existenciales que enfrentan hoy día los arianos.

Eso sí, los nacidos bajo este signo deben intentar seguir ese rastro sin dejar que el pasado los devore. Evitar las distracciones y pisar fuerte el presente es la consigna de la semana.

Horóscopo para Tauro

Duelos. Ya no existe esa persona, ese vínculo, ese espacio. Eso es lo único concreto pero también, podemos transformarlo: lo que queda después del huracán también es un estado de cosas concretas a partir del cual comenzar a construir de nuevo, lo nuevo.

La oportunidad para comenzar de nuevo es también un horizonte hacia el cual volver a comenzar. Adelante.

Horóscopo para Géminis

Los geminianos deben frenar ya el autorreproche. Ese lugar de víctimas jamás los sacará del lodo. Para aprender a recibir, toca vencer la culpa del “Yo no lo merezco“.

La recomendación de la semana es prestar atención a ver de dónde provienen esos pensamientos, tanto de amor como de odio, hacia adentro. Descifrar eso permitirá lidiar con ellos y frenar el mecanismo a tiempo.

Horóscopo para Cáncer

Dejar que pase. Permitir que sea diferente esta vez. Repetir no es más que la lucha de querer recordar algo pasado. Identificar eso a tiempo habilitará que los nacidos bajo el signo de Cáncer no sigan repitiendo. Aprender es la consigna de la semana, para no quedar entrampado en el círculo de volver a pasar una y otra vez por el pasado.

Horóscopo para Leo

La unión hace la fuerza. Los leoninos son protagonistas naturales pero esta vez deberán poner en práctica un funcionamiento diferente: hay algo que aprender. Es tiempo de cooperar y dejarse ayudar.

Muchas veces, asociarse cambia la perspectiva de las cosas, enriquece la mirada y enseña a mirar más allá.

Horóscopo para Virgo

Retirada. Dejar de dilatar situaciones por más incómodas que sean es la premisa. Hay cuestiones que no tiene sentido postergar lo que ya está claro en el interior de los nacidos bajo el signo de Virgo.

El consejo es mover las fichas en la dirección que ya está decidida hace tanto tiempo.

Horóscopo para Libra

Saber que cada uno es su propio refugio evita las polarizaciones e identificaciones con todo lo externo.

Para no caer en lugares comunes. Los librianos deben confiar en sus propias conclusiones sin dejarse atravesar por el “ruido“ externo. Confiar es la clave de esta semana.

Horóscopo para Escorpio

Soportar la inercia, los obstáculos. Todo representa un gran aprendizaje. Desplegar potenciales dormidos será el reto semanal que al atravesarlo, dejará a los escorpianos con una sensación de satisfacción increíble porque el nivel de crecimiento que se viene es inmenso.

Qué cosas surjan en la espera de este proceso, también serán cuestiones para tomar nota y seguir aprendiendo.

Horóscopo para Sagitario

Acomodar la raíz. Las cuestiones domésticas, familiares, hogareñas deben ser prioridad, al menos por esta semana. Los astros aspectan orden y mucha organización para los nacidos bajo el signo de Sagitario.

Es momento de no negar situaciones y blanquear.



Horóscopo para Capricornio

Silencio. Quizás esta semana sea momento de darse el lugar de estar hacia adentro: introspección. Si no hay respuestas, también es un mensaje.

Si no se dan las cosas qué ocurre, qué esperas que se de y qué pasaría si todo encaja son algunas de las reflexiones que estarían bien hacer esta semana. Todos esos elementos nutrirán las determinaciones de los capricornianos a futuro.

Horóscopo para Acuario

Muchas opciones, pocas certezas. La clave es no confiar tanto en lo que dice la experiencia pasada, porque somos distintos cada día y podemos modificar, hacer camino al andar: lo que antes no significaba, hoy sí. Y lo que antes significaba una cosa, hoy trae otra información.

Al probar, animarse, volver a experimentar desde lo que somos hoy, todo cobrará sentido y los acuarianos serán capaces de elegir según el tiempo presente.

Horóscopo para Piscis

Mejor solos que mal acompañados. Semana para reencontrarse. Con situaciones, personas, espacios e incluso aspectos propios, olvidados al interior de cada pisciano.

Dentro de cada uno está todo lo que se busca, a veces, erróneamente, afuera.