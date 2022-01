Por qué no siempre llega a tu vida lo que quieres

La especialista en astrología, terapeuta y taróloga, Silvia Pengov, compartió en su cuenta de Instagram (@eluniversoquenoves) un análisis diferente sobre la ley de la atracción, que se basa en analizar o comprender por qué no llega a tu vida lo que deseas.

"En esa expectativa de tener lo que quieres, aparece la desilusión o la frustración de no lograrlo, aparecen los miedos (a no lograrlo nunca), aparece la injusticia (¿por qué el otro sí y yo no? El pasto siempre es más verde en la casa del vecino), aparecen un sinfín de emociones y sentimientos", comienza detallando Silvia Pengov.



"Quizás tengas que cambiar la mirada y darte cuenta de que puede ser un capricho eso que quieres. Sin decir con esto que esté bien o mal encapricharse", reflexiona.



Así, Silvia Pengov invita a analizar: "Quizás eso que querés no sea lo que hoy necesitas, quizás necesites ver qué haces con todo lo que te produce no tener lo que quieres".



Es que, lo que ella plantea es que tal vez no sea el momento u hoy necesitás otra cosa. "Los tiempos del universo son perfectos y poco tienen que ver con lo que nosotros caprichosamente queremos".

"Todo llega. En el momento justo. Ni un minuto antes, ni un minuto después", concluye la taróloga.