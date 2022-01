Horóscopo semanal del 10 al 14 de enero: revelación astrológica signo por signo

Horóscopo para Aries

Los arianos transitan un período que les resulta extraño. Descubren su capacidad para fluir con las circunstancias y crecen en aspectos que creían completamente dormidos.

Mejoran las relaciones con padres, hijos, amigos y familiares. Los vínculos se renuevan y se replantean las viejas estructuras que funcionaban hasta aquí como el sostén de relaciones muy importantes e íntimas. El consejo es abrir paso a lo nuevo, no necesariamente porque haya que pelear y romper relaciones con nadie pero sí entender que las antiguas maneras de hacer las cosas han muerto y habrá que encontrar las nuevas.

Horóscopo para Tauro

Los taurinos son tenaces y a veces, algo testarudos. Soltar esa característica es recomendable para este período ya que se avecinan cambios, y hay que aprender a cambiar el punto de vista, escuchar ideas y abrirse a posibilidades que no entran en la lógica propia.

Horóscopo para Géminis

Los geminianos deben dejar de decidir a medias de una vez por todas. Soltar eso que no funciona, que no resuena con quienes son actualmente los liberará de tanto peso y energía mental implicada en la forma de enfrentar las cargas que se imponen por una realidad que todo su ser no elige que marcará un antes y un después en sus vidas.

En definitiva, los astros aspectan a favor de dejar de sostener eso que no vibra en sintonía a los deseos actuales de los nacidos bajo este signo. Lo demás vendrá luego de este primer vacío y pérdida que están intentando evitar y ya es hora de enfrentar.

Horóscopo para Cáncer

Es un momento de fragilidad para los nacidos bajo el signo de Cáncer. Pero esta vulnerabilidad colabora a que se dejen atravesar por los cambios y nuevas circunstancias. No todo puede ser cómodo, la incomodidad es a veces necesaria para la evolución personal.

Horóscopo para Leo

Los nacidos bajo el signo de Leo se encuentran en una etapa de particular vitalidad. La energía les sobra y los proyectos florecen. Es un buen momento para planificar pero “fuera de la caja“ ("out of the box“): algo así como despegarse de lo que “debe ser“ y se supone e ir en busca de la originalidad, pensar fuera de lo común y plasmarlo en planes novedosos, propuestas únicas y grandes negocios innovadores ¿Se animarán? ¡Los astros los favorecen y la era Acuario les trae completa libertad mental y emocional para triunfar!

Horóscopo para Virgo

Las palabras sobran cuando el sentir es profundo. Virgo se encuentra en comunión total con esta nueva era Acuario: el movimiento que trae no llega a poder impactar en el lenguaje.

Sin verbalizar los nacidos bajo este signo no pueden procesar tantos cambios internos. El consejo es: tomarlo con toda la lentitud y paciencia posible.

Las verdades irán alcanzándolos y podrán ir comunicando su sentir con el tiempo.

Horóscopo para Libra

La luna está en conjunción con Júpiter en Piscis y esto trae una oleada de sentimientos confusos a veces, intensos, siempre para todos los signos.

Libra en particular se encuentra en una batalla personal acerca de la dirección correcta a tomar. La clave está en que que lo correcto puede mirarse en función de los propios deseos o los ajenos.

Poner en juego los sentimientos colaborará a tomar determinaciones que traigan felicidad, plenitud y un gran futuro.

Horóscopo para Escorpio

Los objetivos se diluyen ante cualquier obstáculo. Aferrarse a lo planificado no siempre es buena idea. Quizás el mapa sea una manera de dar el primer paso pero en el territorio es donde se juegan las verdades. Animarse a ir por otros caminos, explorar y abrirse a nuevas experiencias es la recomendación de la semana para los escorpianos.

Horóscopo para Sagitario

Tiempo de detenerse, meditar, re pensar lo que se ha programado y redefinir según nuevas sensaciones.

Los nacidos bajo el signo de Sagitario deberán caminar con pie de plomo esta semana. No es momento de decisiones importantes, sino de observar, contemplar y mirar el panorama con “las nuevas cartas en la mano“, que de a poco van llegando.

Horóscopo para Capricornio

Líderes, los capricornianos suelen ser esa figura clave para el equipo. En lo laboral, en lo familiar, entre amigos. Siempre funciona en el rol de otorgar soluciones. Pero ¡atención! Es momento de oficiar de “solucionador“ hacia dentro.

El consejo de la semana es aprovechar el fuerte comienzo de la era Acuario para conectarnos con todo lo que desestabiliza y trabajar allí internamente para mejorar las herramientas internas disponibles, cambiar lo que haya que cambiar, soltar lo que haya que soltar y abrazar un nuevo rol en cuanto al crecimiento personal.

Horóscopo para Acuario

No logra sobrevolar la crisis laboral y financiera. Este signo está fuera de órbita en este aspecto desde hace meses y la falta de soluciones prácticas es lo que lo perjudica.

Por el contrario de lo han hecho hasta ahora, los nacidos bajo el signo de Acuario deben dejar de escapar. Ralentizar los movimientos y soltar las múltiples actividades que impiden que vea el verdadero origen del problema ¡A detenerse y resolver después con calma!

Horóscopo para Piscis

En su mejor momento, este signo de agua está en el auge de su año. Enero será el mejor mes para un signo que atravesará un año lleno de alegrías, triunfos y buenos momentos.

A los nacidos bajo este signo les conviene prestar atención a su intuición, que los hará navegar por las mejores aguas. Además, los ayudará a detectar rápidamente si alguien quiere perjudicarlos, los envidia o entorpece sus planes. Lo mejor es permanecer en contacto con la naturaleza el mayor tiempo posible, sobre todo en Enero.