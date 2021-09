Predicciones para el amor signo por signo, con horóscopo y tarot

¿Qué hacer si vuelve un amor del pasado? ¿Es momento de cortar con esa relación que ya no funciona pero no me animo a tomar la decisión? ¿Cuáles son los signos mejor aspectados para el disfrute esta semana? Todas estas preguntas se responden con las predicciones del horóscopo más tarot que realiza para MDZ la astróloga Silvina Pengov, creadora de @eluniversoquenoves.

Aquí un panorama para cada uno de los 12 signos del zodíaco.

ARIES

Carta: El Mago.

Mensaje: “Esta semana puede haber muchos inicios. Deben tomar iniciativa, si tienen ganas de hablar con alguien que les gusta, háganlo. No es momento de conversaciones pendientes. El mago también puede marcarnos que tengamos atención si tenemos alguien que puede estar queriendo endulzarnos el oído, creando un mundo de ilusiones que no es real”.

TAURO

Carta: La Justicia.

Mensaje: “Esta carta marca que tomen decisiones en las relaciones y en el amor. Deben observar si están siendo justos con ustedes mismos y con el otro. Tal vez haya que hacer un ajuste si están dando más de lo que están recibiendo o al revés. Fijarse si la balanza está equilibrada. En función de esto hay que tomar decisiones y si sienten que hay relaciones que no tienen nada más para dar es momento de cortar. Esta carta también los invita a mostrarse más abiertos, más amorosos. La justicia a veces puede ser muy fría”.

GEMINIS

Carta: El Juicio.

Mensaje: “Tal vez algún amor del pasado regrese o que llegue ese llamado que tanto están esperando. Deben pensar si ese pasado que vuelve tiene algo nuevo o será lo mismo de siempre. Tienen que confiar en su intuición. También esta carta marca un despertar, alguien que aparece y te moviliza. Cuidado con el pasado, si vuelve, que valga la pena; si no, a dejarlo pasar”.

CÁNCER

Carta: La Fuerza.

Mensaje: “Si están en relación, deben ser más cariñosos, más abiertos, mostrarse más con el otro. Tal vez tu pareja te percibe muy encerrado en tu caparazón. La carta de la fuerza pide que expreses más lo que te sucede. Si están enojados con alguien, no está bueno encerrarse sino hablarlo para limar esas asperezas”.

LEO

Carta: El ermitaño.

Mensaje: “Tal vez estén mirando una relación que viene del pasado o están pendientes de algo que pasó. Les recomiendo que pongan foco en el por qué eso se terminó. Hay que tener sabiduría para comprender que a veces las cosas llegan a su fin y hay que saber cerrar para que haya nuevos comienzos. Así que si quieren empezar algo nuevo, deben cerrar bien el pasado que les juega en contra. También esta carta puede marcar el final de una relación y tal vez no se estén animando a darle un corte”.

VIRGO

Carta: El carro.

Mensaje: “Esta carta les dice que sigan adelante con su intuición, pongan el norte hacia donde quieren ir que la fuerza los estará acompañando para que puedan avanzar. Esta es una carta de sorpresa, de movimiento así que atentos porque tal vez pueda aparecer alguien en tu vida que te sacuda. Si estás un poco encerrado en ti mismo, esta carta invita a que te muevas y te animes a subirte al carro”.

Leo debe cerrar con el pasado para comenzar una nueva relación.

LIBRA

Carta: La templanza.

Mensaje: “Estamos en la temporada libra así que esta carta ofrece armonía entre su vida personal y laboral. Tal vez necesitan lograr un equilibrio, es probable que sus afectos reclamen más tiempo con ustedes. Semana para tomarse con calma, para armonizar y mediar en alguna relación o vínculo”.

ESCORPIO

Carta: La estrella.

Mensaje: “Esta semana deben contactar más con el disfrute, con mostrarse tal cual son. A veces Escorpio tiende a esconder algunas cosas y la estrella dice que deben animarse a mostrarse como son en las relaciones. Conecten con las emociones aunque a veces pueden resultar intensas. Es una linda semana para el amor”.

SAGITARIO

Carta: La sacerdotisa.

Mensaje: “Propone mirarse más hacia adentro. Hasta que ustedes no se descubran, no contacten con lo que verdaderamente les sucede, es difícil que puedan conectarse con el afuera. El autoconocimiento y el contactar con las emociones será clave para después salir y vincularse con el otro”.

CAPRICORNIO

Carta: La emperatriz.

Mensaje: “Mucho disfrute esta semana. Si están en una relación les propone analizar cómo están con respecto al merecimiento. Busquen cómo se vinculan con la diversión. ¿Hay disfrute en tu pareja? Como consejo deberían hacer cosas más creativas y jugar con la imaginación. Si estás solo deberías tratar de vibrar más alto así atraer una relación”.

ACUARIO

Carta: El Sol.

Mensaje: “Una semana super linda en el amor. Contacten con cosas que les den mucha energía. Su están solos, tendrán quienes comiencen a acercarse. Si están en una relación también será una semana para pasarla bien. Para disfrutar, de alegría y de expansión”.

PISCIS

Carta: El Mundo.

Mensaje: “Esta semana fue la luna llena en Piscis así que para este signo estos son tiempos de cierre. Si les está costando entablar una relación, puede ser porque están demasiado cerrados. Deben abrirse y disfrutar. Esta semana marca éxito en el amor, así que arriésguense por lo que realmente sienten”.