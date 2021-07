Ritual para cuanto te sientas bloqueado o con mala vibra

Los especialistas en astrología Lunalogía, la página creada por Érica Facen, dieron a conocer un ritual para cuando sientas que estás bloqueado o que hay mala vibra a tu alrededor y te está afectando.

A veces son días, otras semanas y otras veces notamos que llevamos meses sintiéndonos "diferentes". Es difícil de explicar, sentimos que no podemos ponerle nombre: las cosas no salen como esperamos, empezamos a pensar que la mala suerte nos persigue, no logramos inspirarnos creativamente, el trabajo no fluye.

Eso a su vez nos mal predispone y nos malhumora, lo que tampoco ayuda. Así, quedamos envueltos en energías negativas que hacen que todo se siga complicando.

¿Te sientes así sin ningún desencadenante de base? Pues entonces puedes estar atravesando un bloqueo. Aleja las malas vibras haciendo este ritual tan sencillo como eficaz. Sólo requiere 4 elementos.

¡Destraba los bloqueos!

Necesitas:

Algodón (del comercial en bolitas o del natural)

Azúcar (la que tengas a disposición)

Un plato

Cerillos o fósforos

Procedimiento

Pasa el algodón por el azúcar para que se pegue. Ponlo en el plato. Di las siguientes palabras:



EN LA TIERRA Y EN EL AGUA,

EN EL FUEGO Y EN EL AIRE, DISUELVE TODAS LAS ENERGÍAS QUE ME LIMITAN Y ME BLOQUEAN.

GRACIAS. Quema el algodón.



y... "¡Ahora sigue brillando!", dicen desde Lunalogía.