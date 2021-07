Qué y cómo usar las prendas de vestir para levantar tu autoestima

Sería superficial pensar que tan sólo una prenda o accesorio, cuasi de forma mágica, sube nuestra autoestima. Pero sí es cierto que vernos bien hace que nos sintamos más seguras de nosotras mismas y eso ayuda a valorarnos de modo diferente.

El mejor recurso para la construcción del estilo personal es conocerse en profundidad, identificar aquellos puntos fuertes, para potenciarlos, y débiles, para trabajar más en ellos.

Lamento decirles que nada de esto se consigue de la noche a la mañana. Requiere de trabajo, investigación, compromiso, constancia y esfuerzo. Pero también verás como, cuando empiezas a tomarte en serio este proceso de amor propio para subir la autoestima, sus efectos se ven de inmediato y te motivará a seguir trabajando en tí y para tí.

Las prendas que favorecen a sentirnos mejor

Por suerte existen los colores, que vibran de determinada manera y nos ayudan a comunicar cómo nos sentimos.

Los colores vivos, bien saturados, tienden a elevar el buen humor. Estos son los rojos, naranjas, verdes, azules, fucsias.

El color azul marino transmite tanto para uno como para los demás seriedad y confianza. Si tienen una reunión laboral opten por este tono en un sweater rayado, un pantalón o un blazer.

El negro desde siempre otorga sofisticación y elegancia, pero sobre todo estiliza la silueta.

También hay algunas prendas que tienen connotación de seguridad, la cual se nos contagia y lo transmitimos, como una buena camisa o un lindo blazer.

Los trajes ayudan a la postura, debido a su confección y si estamos erguidas eso también favorece a nuestra imagen, además tienen una connotación fuerte de mujer empoderada. No hay dudas de que cuando usamos uno nos sentimos imparables.

Pantalones con la cintura alta y que tengan el calce perfecto inevitablemente elevan nuestro autoestima. Por eso es necesario tener ese jean que nos queda bárbaro y es súper versátil para usar en cualquier momento.

Como accesorio, el labial rojo transmite sensualidad y va a hacer que el espectador dirija su atención hacia ese punto. Además de que cuando nos maquillamos el espejo nos devuelve esa imagen de nosotros mismos arreglados y hace que disfrutemos de vernos con un lindo make up.

También está la capacidad que tienen unos buenos zapatos altos, tipo stilettos, de convertirnos en mujeres más fuertes. Es fundamental que sepamos caminar con ellos, para transmitir que estamos comiendo el mundo.“

El aval de la ciencia

Hay algo más, según un estudio publicado por el Journal of Psychology and Marketing, ir de compras y encontrar un buen vestido, que favorezca tu silueta, o un pantalón que te estilice hace que tu cerebro produzca serotonina y dopamina. Estas son nada menos que las encargadas de que nos sintamos más felices y...¡suben la autoestima! Sí, son las mismas que aparecen cuando haces ejercicio o cuando comes chocolate.

"Qué extraño poder tiene la ropa”, reflexionó en una ocasión el escritor Isaac Singer, ganador del Premio Nobel. Es cierto, ¿no?

Finalmente te digo que si gustas de vos todo el resto fluye mejor, incluso te sentirás con más energía y confianza. Y que la autoconfianza se trabaja todos los días y sólo depende de ti, ¡lo único que necesitas es empezar!

