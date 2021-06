Los 4 tapados que no pueden faltar en tu guardarropas este invierno

Los tapados son nuestros grandes aliados en invierno, no sólo por la función principal que tienen, protegernos del frío, sino porque además protagonizan nuestros looks. No es necesario que tengas decenas, unos pocos, bien elegidos, valen por mil.

En esta nota, te dejamos una selección de los 4 tipos de tapados que debes tener en tu guardarropas para contar con variedad y a la vez no excederte en compras poco útiles.

Color vibrante

Foto: Who What Wear

Te recomendamos un tapado de corte recto y clásico en un color vibrante. Es ideal para levantar cualquier look cuando no sabes qué ponerte pero buscas llamar la atención. Amarillo, rojo, fucsia o naranja son grandes opciones para un tapado soñado.

Dato extra: ¿te fijaste en el detalle de la foto inspiración? en ese streetstyle se ve otra tendencias de esta temporada, las sandalias con medias. ¿Te animas?

Clásico negro

Foto: Pinterest

Sea cual sea tu estilo, no puede faltarte un tapado negro o, en su defecto, blanco. ¿Por qué preferimos el oscuro? ¡Por la tintorería! Con el negro contarás siempre, no importa lo que pase.

Este look en total black con zapatos Oxford, pantalones pitillo y suéter, muy fácil de imitar, es un sí para el día al día. Le puedes agregar accesorios en otros colores apagados que conjuntan perfecto con el negro, como el borravino, el blanco y el gris.

Trench

Foto: Visual Therapy

El mítico trench, aliado indiscutido en jornadas lluviosas, es siempre una opción para el invierno. Recordemos que el trench en general es de color beige o camel, tiene botonadura y suele aplicarse un cinto para lograr que luzca mejor la cintura y todo el cuerpo.

Este look con jeans clásicos y suéter de cuello alto en verde es una gran apuesta para ir al trabajo. ¡No fascina además cómo va con stilettos!

Peluche

Foto: sb-roscoff

Este estilo de tapado es tendencia este año y lo veremos en varios colores, principalmente en beige, camel, rosa y negro. Como ejemplifica la influencia que mostramos en la foto, es el mejor cuando buscas un look más athleisure, con zapatillas, leggins y suéter.

Con esta info estamos en condiciones de afirmar: "Invierno, ¡no te tenemos miedo!"