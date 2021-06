El estilo callejero de Jennifer Aniston en 4 pasos

Jennifer Aniston se ha convertido en una de las celebrities que más siguen por su Street style. No sólo porque luce genial pero muy cómoda, sino también por la gran cantidad de básicos imprescindibles que pueblan su armario. Te enseñamos cómo inspirarte con su estilo para todos los días.

"Menos es más" en su estilo callejero, por eso nos encanta. Con ella se aprende que no hace llevar tacones o ropa de marcas de lujo, sino que con unos jeans y una camisa se puede crear un gran look.

Jennifer nos enseña en cuatro simples pasos lo fácil que debería ser vestirse para el trabajo, un evento y hasta para ir a la playa.

Jeans + camiseta

Foto: Pinterest

La camiseta blanca o negra básica es un must-have del armario de toda mujer. A Jennifer le encantan y las usa cada vez que puede.

En esta foto, podemos verla con una camiseta blanca junto con jeans de tiro bajo que son una de las tendencias más fuertes del 2021. Lo combinó con un cinturón y unas sandalias en color marrón.

Tapados o sacos largos

Foto. PInterest

Para darle otra impronta a sus looks y abrigarse en esos días donde el tiempo no la ayuda mucho, Jennifer se decanta por sacos extra largos o midi.

En general, los luce en colores como el blanco, negro o nude que son tonalidades neutras que, por ende, van con cualquier otro tono que hayas elegido en tu outfit. Esta vez, combinó un saco en nude con unos jeans rotos, zapatillas blancas, bandolera y bufanda gris.

Shorts para mostrar sus piernas

Foto: Pinterest

Si estás en verano y quieres acercarte a la playa, este es el look que no puede faltarte. Unos shorts blancos pueden ayudarte no solo a lucir tus piernas, sino también el increíble bronceado dorado.

Si lo combinas con una camisa celeste o de denim tendrás un look súper cómodo y liviano. Añádele unas Havaianas y unos lentes de sol en color marrón o beige y ¡listo!

Negro solo para la noche

Foto: Elle

Jennifer es una adicta al negro para eventos de noche como galas o fiestas. En estee caso fue por un un conjunto de pantalón y chaqueta.

Un pantalón ancho cropped, con un top y una americana en negro junto con stilettos y una cartera en el mismo tono. Estarás lista para pasar una noche viéndote divina pero manteniendo tu comodidad. Además, todas las pren



Y tú, ¿qué clave de estilo de Jennifer Aniston tomarás para tus looks?