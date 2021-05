Blazer, jean y top lencero: Cindy Crawford, Olivia Palermo y Jennifer Lopez entendieron todo con sus outfits

Blazer, jean y top lencero. Tres prendas que pueden llevarse a la vez o por separado pero siempre son acertadas. Su toque chic es infalible y si eliges los colores adecuados, el calzado ideal y los accesorios que acompañen no pasarás desapercibida.

Top lencero: pieza central

Es un elemento sexy que aporta glamour al outfit aunque sean tiempos de temperaturas bajas. Al ser ligeros, hay que usarlos con prendas que cubran la espalda y los brazos como un blazer al tono o por contraste.

Es apto combinarlos con jeans y blazer, pero también es válido optar por un traje en colores vibrantes como lo hizo la mismísima super modelo y empresaria Cindy Crawford.

Fuente: Instyle

Y es que, en realidad, el top lencero es el equivalente de la camisa blanca y puede combinarse de mil maneras como ella. Es tan versátil que puede usarse de noche y de día. En colores claros o aprovechando el brillo satinado que le da la tela de la que están confeccionados para usarlo en color negro o azul noche.



La it girl Olivia Palermo también eligió un top lencero negro, como Crawford, para lucir un traje. Pero nota qué distintos son los looks cuando cambian los colores, y va, como en este caso, con un traje claro.

Fuente. Pinterest who what wear

Además, Olivia lo acompaña con los zapatos favoritos de la empresaria argentina y ex primera dama Juliana Awada. Unas plataformas Stella Mc Cartney que enamoran.

Jean + blazer: dupla sagrada

Si no sabes con qué combinar un jean, suma un blazer, si no sabes con qué llevar un blazer siempre quedará bien con jeans. Esta dupla se complementa para lograr looks estilosos, con un toque canchero y otro sofisticado.

Fuente. Pinterest Matachowska

Jennifer Lopez es una de las celebrities más fanáticas de esta combinación y suele subir el tono de su estilo con la prenda que lleva debajo del blazer. En este caso, lleva un sostén tipo mini corsé de satén negro que apenas se ve, gracias a que usa el blazer abrochado. Resulta ideal que tenga doble botonera cruzada, cintura ceñida y el detalle del botón dorado.

En otras ocasiones lo combina con top lencero y deja el blazer abierto. Cualquiera de las formas es válida. Mucho más si el jean le da el aire informal que contrasta con la parte superior y queda tan cool para lucir de día como para lucir de noche.

Sin dudas, el top lencero, los jeans y los blazer -juntos o separados- son tres prendas hit de esta temporada que pueden combinarse de mil maneras.



Llevarlos es fácil, teniendo como base un color básico como el negro, blanco, neutro o tostado y claro, buscando inspiración en las famosas, siempre tan fashionistas.

A la vista está que jugar con los colores vibrantes también es una excelente opción y puedes buscar las tuyas propios, saliendo de lo esperado y mezclando lo impensado.

Eso sí: son prendas que estilizan, funcionan para lograr looks de noche o combinados con zapatillas planas blancas resultan un comfy look de día super cool y canchero.

¿Tienes al menos una de éstas prendas de temporada en tu guardarropas?