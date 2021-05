Duelo de estilos: Máxima de los Países Bajos versus Letizia Ortiz, ¿con cuál te quedas?

Máxima de los Países Bajos y Letizia Ortiz de España son reinas que todo el mundo admira. No solo por su personalidad, inteligencia y carisma, sino también por sus looks: bien pensados y con marcados estilos. Ambas lucieron en estos días vestidos estampados. No es el mismo print, pero los dos los podemos usar perfectamente en primavera.

Máxima

Foto: Vanity Fair

El miércoles 26, Máxima visitó una de las peleterías más importantes de Holanda, Smit & Son, por su aniversario número 200.

La Reina visitó las instalaciones y se la vio muy sorprendida por el trabajo que realizan. Apareció con un traje chaqueta espectacular en estampado pata de gallo en color blanco y marrón.

Foto: Vanity Fair.

El look de Máxima Zorreguieta estaba compuesto por un vestido recto a la rodilla y un tapado estampado de su firma favorita, Natan. Otro de los accesorios que más llamó la atención fue su sombrero de Maison Fabienne Delvigne, de ala ancha en color tierra. Sus zapatos en tono mostaza y su clutch marrón complementaron este estilismo.

Letizia

Foto: Vanity Fair

Letizia Ortiz, Reina de España presidió una reunión de trabajo con la Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias. Letizia vistió para la ocasión una pieza muy elegante y básica.

Foto: Vanity Fair

Es un vestido de la marca Hugo Boss en estampado de Príncipe de Gales -uno de sus favoritos- en gris, sin mangas, ajustado, a la rodilla y de corte recto. Lo acompañó con un cinto negro muy simple, zapatos bicolor de Magrit, un bolso blanco de la firma Furla y pendientes de Gold&Roses.

Ambas se destacaron por los vestidos que llevaron, pero solo habrá una ganadora...¡A votar!