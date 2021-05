Los 2 modelos de jeans ideales para las mujeres de 50 años

Los jeans ideales para cada una, por suerte, son fáciles de encontrar esta temporada. ¿Por qué? Porque la variedad que propone la moda de este año es casi infinita.

Aunque impera la regla de la comodidad y el estilo, las piernas anchas y soltura de la prenda es ley. Todos los modelos desde el boyfriend, pasando por el mom fit jean hasta el balloom jean o el wide leg jean son holgados, súper comfy pero jamás dejan de lado tu costado fashionista.

Fuente: Clara

De la mano de la pandemia llegó, sin dudas, un nuevo aire a la moda internacional que incluye todas las prendas y cómo se llevan. El estilo deportivo mezclado con el elegante es un hit. Y el mix es lo más canchero que puedes elegir para inspirar tus looks.

En el caso de los jeans, la prenda se volvió más ecléctica que nunca. En sus nuevas versiones holgadas permiten que mucho más público los incluya en sus outfits.

El reinado del jean pitillo, skinny o chupín dejaba irremediablemente afuera a las generaciones de más 50, que ya no resignan comodidad por moda. Y no estaban dispuestas a ir por la vida demasiado ajustadas, aunque el look denim les sentara bien.

Pero ahora llegaron opciones irresistibles para las mujeres de 50. Jeans que se adaptan tanto a su figura como a la vida que llevan, atareada, plena y que requiere pasar de una actividad a la otra sin tiempo para cambiar de outfit.

Vamos con los dos modelos que mejor estilizan a la mujer en su madurez, quedan cancheros y son versátiles para poder lucir relajada, casual pero súper actual y chic.

Fuente: Clara.es

Boot cut flare jeans: el favorito de las +50

Estos pantalones vaqueros tienen un largo ideal para estilizar la figura: hasta el tobillo.

Son un poco acampanados hacia el final, lo cual visualmente hace que la parte superior de la figura parezca ligeramente más fina.

El modelo favorece especialmente a las mujeres de 50 años que tienen o han tenido siempre bastantes curvas en la zona de la cadera. El efecto de equilibrio y armonía que produce es natural e imperceptible pero efectivo. Si los combinan con tacones altos se consigue lucir doblemente estilizada.

Fuente: Clara.es

Mom fit jeans: el clásico que vuelve re-versionado

Conocidos también como mom jeans, surgen como inspiración y homenaje a las mamás americanas que los vestían en los suburbios en la década del 90.

Reactualizados, esta temporada aparecen con fuerza por la coincidencia que impera acerca de las líneas sueltas para esta prenda, siempre a la moda, que son los jeans.

Este modelo tiene la particularidad de alargar la figura gracias a que su cintura es alta, lo cual hace que se alargue el torso y las nalgas, así estilizan las piernas.

Emparentado con el balloon jean, puede o no tener la botamanga ceñida o arremangada hacia el final, pero toda su pierna es floja, suelta, sin ajustes aunque marque la forma y caiga aún más holgada desde la rodilla.

Dentro de los mom jeans hay una variedad que encanta en particular que es la fusión con otra tendencia: los ripped jeans. Estos son los famosos jeans rasgados, rotos, deshilachados o con agujeros.

Así, las mujeres de 50 años vuelven a tener la oportunidad de subirse a la ola de moda de los mom jeans para vivir la cuota de rebeldía que conservan intacta desde su juventud con la incorporación de un mom jean que tenga detalles ripped.

Son realmente sentadores y también se usan con looks más arreglados: con tacos altos, cartera con cadena dorada y blazer oversize o blazer cropped. ¡A animarse!