Según el protocolo, ¿es correcto el look que Fabiola Yañez eligió durante la audiencia con el Papa Francisco?

Los looks de la Primera Dama, Fabiola Yáñez, tuvieron mucha repercusión mundial y se convirtieron en uno de los temas más comentados en redes sociales. Para su encuentro con el Papa, ¿estaba vestida acorde al protocolo?, dos licenciados en Ceremonial y Protocolo nos dieron su opinión: Yamila Cara se mostró conforme, mientras que el reconocido Rubén Gavaldá cuestionó algunas decisiones de la esposa del presidente Alberto Fernández.

Para sus encuentros en España y Francia, Yáñez seleccionó vestidos del diseñador argentino, Gabriel Lage. Tres piezas totalmente distintas, que se destacaron por respetar la simpleza que se le exige a una Primera Dama en estos eventos.

Foto: Instagram, fabiolaoficialok

Para su visita a la Ciudad de Vaticano, donde tuvo un encuentro con el Papa Francisco, la Primera Dama eligió un diseño de guipur y cloqué en negro de Adrián Brown, con cuello cerrado y mangas cortas. Un modelo sencillo, conservador y clásico que muy bien acompañó con tocado en negro y unos stilettos en el mismo color.

Cortesía: Caras

¿Fue correctamente vestida? Para responder a esta pregunta le consultamos a la Licenciada en Ceremonial y Protocolo Yamila Cara, quien nos contó que Fabiola estaba "protocolarmente bien vestida, ya que las Primeras Damas siempre deben lucir de negro con alguna mantilla o tocado en la cabeza".

En cuanto al largo del vestido, debe ser a la rodilla y las mangas tienen que tapar los hombros. Las únicas que pueden asistir de blanco a visitar al Papa son las Reinas católicas, como Letizia de España, Matilde de Bélgica, Charlene de Mónaco o Teresa de Luxemburgo.

Otro tipo de vestimenta

Así quedó respondida la pregunta, según Cara: "Fabiola Yáñez estaba perfectamente vestida para esta ocasión y cumpliendo con los protocolos establecidos".

La anterior Primera Dama, Juliana Awada, al visitar a Francisco también lo hizo de negro con una mantilla en su cabeza, al igual que Melania Trump. Cortesía: TN

Otro de los consultados por MDZ Femme fue Rubén Gavaldá, uno de los Licenciados en Protocolo más importantes del país, quien nos contó que las reglas son tradicionales y pautadas con la Santa Sede, como las básicas que narramos arriba.

Para Gavaldá, Fabiola Yañez estaba bien vestida, pero "yo hubiese cambiado la forma del escote y las medias finas, que se veían muy oscuras. También habría optado por llevar la cabeza más cubierta y accesorios más señoriales".

Por otro lado, Rubén Gavaldá también explicó que es muy importante en el protocolo en general saber los horarios en que se realizarán los eventos, para elegir qué ponerse y qué no. Según el licenciado, Fabiola Yañez no lo hizo bien en su llegada a España, "por las pequeñas transparencias que mostraba, el vestido no iba acorde al protocolo para esa horario".

Otro de los aspectos que criticó fue el uso monocolor de la indumentaria de la Primera Dama y el hecho de no combinar otras tonalidades, hasta incluso en el barbijo. Cortesía: Marie Claire

