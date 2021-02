Adidas Superstar transparentes: las zapatillas de moda que simplemente tienes que tener

La marca Adidas lanzó un nuevo modelo de las Superstar que no se basa en su color, estampado o forma del zapato, sino en algo original: son transparentes. En esta oportunidad decidieron alterar el material de las zapatillas.



Las Superstar son, sin duda, el diseño preferido de los clientes fieles de la marca alemana y cada año se superan a sí mismas. Hace un tiempo diseñaron las Thames MMXX, de Blondey, unas zapatillas traslúcidas de color negro que marcaban una originalidad en los casi 50 años que tiene el modelo.



Tal fue el éxito, que los diseñadores replicaron la idea, pero esta vez de color blanco: el material de cuero fue sustituido por un TPU traslúcido con un toque plateado, ya que la idea es darle un toque robótico al pie o a las medias.



Fuente: GQ.

Este efecto plateado hace que se refleje como un espejo y las fanáticos de las Superstar no deben preocuparse por el cambio, ya que aún mantiene las tres líneas de cuero a los costados que caracterizan al modelo, pero principalmente a la marca.



La lengüeta también es de cuero y los cordones fueron diseñados en color blanco. En cuanto a la suela también es de color blanco y de goma como siempre, al igual que la icónica puntera. Otra cosa que mantiene es el branding "Superstar" en color dorado sobre el material TPU arriba de la primera línea del costado y el logo de la marca en el talón de color negro.

Fuente: GQ.

Origen de las Adidas Superstar

Las Adidas Superstar son el emblema de la marca alemana desde que se crearon en 1965. Este modelo nació con la idea de triunfar en el mundo de básquet, que en ese entonces dominada la marca de zapatillas Converse.



En sus inicios no contaban con puntera de goma y se la agregaron para que los jugadores tengan más seguridad y no estén expuestos a lesiones. Luego llegó la suela vulcanizada y así el modelo evolucionó tal como se conoce hoy en día.



Su popularidad creció en la década de los 80, cuando comenzaron a ser usadas por la banda de hip hop neoyorkina Run-DMC y se convirtió en un modelo transgresor. Las Adidas Superstar dan un look urbano y canchero, que muchas persona utilizan hasta con prendas de vestir.