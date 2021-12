Este es el ítem de moda tendencia que comparten Jennifer López y Ricky Martin

Jennifer López saluda desde su cuenta en Instagram feliz en su “súper puffer”. Y Ricky Martin comparte una foto en una exhibición de arte, junto a su esposo, el artista Jwan Yosef, y enfundado en una “mega puffer”.

La foto de JLo con su “acogedora” campera inflada -según sus propias palabras- forma parte de la campaña de la marca de moda Aritzia que estrena esta prenda tendencia de moda del invierno 2021/22.

En el caso del cantante portorriqueño, la campera inflada XL que luce es el complemento clave de un look en total oversize con reminiscencias militares, que suma pantalones anchos y borcegos.

Ricky Martin con su esposo y con una puffer jacket XL. Foto: Instagram.

Lo que Jennifer Lopez y Ricky Martin tienen en común, además de representar cada uno con su arte y talento el latin power para todo el mundo, es su fascinación de moda por las camperas puffer que son furor en el invierno en Estados Unidos y Europa.

Ricky usa el abrigo en color verde militar casi gris y Jennifer en off-white, y combinado con un look en total blanco. Y, definitivamente, consagraron a las camperas extra acolchadas como uno de los ítems top del guardarropas invernal.

Tras su furor en la década de 1980, la campera inflada -en inglés “puffer jacket”- fue objeto de olvido e incluso de críticas como símbolo de la “anti moda”. Pero ahora volvió con todo y su reinvidicación es una realidad.

Jennifer López eligió una camera puffer en off-white. Foto: Instagram.

En su regreso glorioso como recurso de moda los abrigos de plumas ofrecen varias opciones y modelos: puede ser con mucho volumen y bien larga -hasta los tobillos- o más sutiles y a la cintura.

Así la proponen marcas de lujo, como Louis Vuitton, Fendi, Moschino, o firmas top más accesibles, como Primark, Mango, y la española Zara.

Y Gucci y The North Face acaban de presentar una colaboración cápsula -la segunda- genderless y outdoor en la que las camperas puffer son protagonistas.

Etiquetas de lujo y marcas de moda más accesibles y urbanas consagran la tendencia puffer. Foto: Instagram.

No hay abrigo más cómodo, práctico y efectivo para el frío como las camperas “con efecto peluche” que ahora vienen con el touch de diseño que les faltaba.

Hay modelos clásicos, cortos, de cuello alto y voluminoso; versiones XXL; en los colores de las puffer originales -neutros y naturales- y cada vez más llamativos, en tonalidades intensas, vibrantes -neón incluido- y hasta con estampados.

De inspiración deportiva y fashionista por elección, la chaqueta puffer ya no es perseguida por su estética. Al contrario, ahora es valorada por su esencia como prenda que promueve la moda sin género y que llegó al estilismo urbano trayendo consigo la reivindicación de la vida al aire libre y en la naturaleza.

El streetstyle le sienta muy bien a las camperas infladas que son muy versátiles para combinar tanto con looks informales, con camisetas y jeans, como con outfits un poco más sofisticados, incluyendo jerseys de cuello alto y pantalones de traje.

La bufanda puffer es un accesorio de moda de invierno tendencia. Foto: Instagram.??????

El material incluso intervino y creó “la bufanda puffer”, transformando este accesorio esencial de la temporada de invierno en un ítem y capricho de moda cotizado de la temporada.

The North Face, Max Mara y Dries Van Noten presentaron sus versiones de la bufanda puffer, práctica y elegante y estrella de los outfits de paseos y fiestas de 2021.

Y hablando de fiestas… Incluso Mariah Carey, “la reina pop de la Navidad” estrenó una glamorosa puffer jacket metálica. La cantante más escuchada cada fin de año gracias a su versión del clásico “All I Want for Christmas is You” también compartió su retrato invernal con una chaqueta acolchada nivel “espacial”.

Mariah Carey con una campera inflada metalizada. Foto: Instagram.

El abrigo de Mariah Carey con apariencia de aluminio firmado por Lanvin y celebrando las mil millones de reproducciones en Spotify esta temporada navideña es un símbolo de que todo lo que la moda necesita hoy es ¡una campera puffer!