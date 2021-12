David Beckham muestra cómo usar un sweater de Navidad con estilo

David Beckham se animó a ponerse un clásico sweater de Navidad. Y no fue por capricho navideño del ex futbolista británico. Lo hizo para promocionar el merchandising navideño de Spice Girls de la que formaba parte su esposa, Victoria Beckham.

Ella era Posh Spice en la banda pop fenómeno de la década de 1990, y fue Victoria Beckham, ahora convertida en diseñadora de moda top, la primera en compartir una foto de su modelo exclusivo con el sweater de Navidad de Spice Girls.

“¡Eso sí que es un jersey navideño, señor Beckham! @Davidbeckham”, escribió en su cuenta en Instagram junto a una foto de la pareja estrenando el buzo festivo.

David Beckham estrena el sweater navideño de Spice Girls junto con Victoria Beckham. Foto: Instagram

Se trata de un jersey navideño de punto, de base azul y con la icónica imagen de “Spiceworld” tejida, alrededor de copos de nieve. David Beckham estrenó esta codiciada prenda de moda y fiestas que fue furor inmediato en las redes sociales y en la tienda online de la banda inglesa.

Desde que Colin Firth usó un sweater de Navidad en la comedia “El diario de Bridget Jones”, este audaz ítem de moda ha sido un desafío para los hombres en cada temporada de fiestas.

Y el célebre deportista y actualmente empresario subió a su cuenta su propio retrato con el sweater navideño. El look contrastaba completamente con el traje de etiqueta que usó para la reciente boda de su padre Ted con Hilary Meredith, en Londres.

David Beckham de Navidad con el jumper “Spiceworld”. Foto: Instagram.

A David Beckham nada le queda mal, y el jumper navideño siempre identificado con la moda llamativa y kitsch ¡tampoco! Su foto en la que posa sonriente junto a Victoria es otra de las instantáneas en las que la popular pareja se muestra súper cómplice y con looks en composé.

Ella tiene una camiseta negra también con un estampado navideño y pantalón en el mismo tono. Y le dedica a la cámara una pose con el símbolo de la paz mientras él se divierte con su sweater nevado y espacial. Y debajo del jumper, usó una camisa blanca con una corbata gris oscuro y pantalón en el mismo tono.

El sweater de Navidad de Spice Girls que usó David Beckham fue furor en redes y en la tienda online de la banda británica. Foto: Instagram.

Entre los millones de likes y comentarios que recibió la imagen de David Beckham con el buzo de Navidad de Spiceworld se destacó el de otra ex Spice, Mel C, que envió un emoji sonriente como respuesta al festivo look del galán británico de 46 años.