Alejandra Maglietti muestra cómo combinar shorts con tops

Alejandra Maglietti luce espléndida con todo lo que se pone y esta vez nos muestra que en verano la combinación será shorts de denim más tops. La panelista nos lo comprueba con los siguientes looks que podemos usar tanto de día como de noche.

Alejandra Maglietti tiene las claves definitivas para usar shorts y tops la próxima temporada estival, donde nos animamos a mostrar un poco más de piel y a disfrutar de nuestro cuerpo con distintos looks.

Una coincidencia en todos sus atuendos con ambas prendas es que sus tops son siempre negros y eso es una buena clave. Es que al igual que el blanco, podemos elegir los accesorios o complementos del color que queramos porque ambos tonos funcionan como lienzos o colores básicos que pueden ir combinados junto a todos los otros.

Los tops y shorts de denim hacen una combinación muy buena para el verano. Foto: Instagram.

En el primer look, Alejandra Maglietti eligió unos shorts rotos en color celeste, los típicos de denim. Para no formar un look aburrido, la conductora le añadió un top de escote cruzado en negro satinado. Un atuendo muy jugado con este tipo de tops que le recomendamos a las mujeres que no tengan un talle de lolas muy grande.

Prueba con este combo perfecto para tu cuerpo. Foto: Instagram.

Una nueva manera de llevar shorts de denim es haciéndoles dos aberturas a los costados de la cadera. Así lograrás reciclar cualquier short y hacerlo lucir como nuevo o al menos diferente.

Para este atuendo veraniego, Alejandra Maglietti eligió un top de tirantes negro con estampado de puntos que en caso contrario al anterior top, es muy favorable para las mujeres con lolas más grandes ya que le dan sostén, comodidad y seguridad.

¿Look para las fiestas? Inspírate en Alejandra Maglietti. Foto: Instagram.

Por último, si buscas un look perfecto para las fiestas o para una noche, Alejandra Maglietti nos ofrece inspirarnos con este estilismo en negro. Sus shorts de denim con algunas roturas y su top de mangas caídas estilo corsé logran que tu silueta se luzca y alcanzar así una figura de reloj de arena.

Alejandra Maglietti le da un nuevo vuelco a sus shorts de denim en conjunto con los tops negros y nos inspira para que los llevemos nosotras también.