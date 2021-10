Tamara Falcó combina blazer y jeans en looks mega cancheros

Tamara Falcó es una de las mujeres más codiciadas de España y su feed de Instagram está lleno de looks diarios y para eventos de importancia. Hoy te enseñaremos atuendos con la combinación más infaltable de todos los tiempos: blazer y jeans.

La socialité tiene los mejores looks para aquellas que quieran usar blazer y jeans en outfits más originales. Con algunas prendas o toques se puede crear un gran look y de eso no tenemos dudas, gracias a Tamara Falcó.

Tamara Falcó se centra en una combinación imprescindible: blazers y jeans. Foto: Instagram.

A Tamara Falcó le gustan los jeans cómodos y básicos, de esos que todas tenemos en nuestro guardarropas, como los rectos. En esta ocasión, los llevó junto con un blazer azul de estilo marinero, con grandes botones dorados, y lo combinó con una camiseta de estampa, un cinto marrón y un bolso negro.

La socialité se encarga de usar cualquier jean y combinarlo con un blazer de una manera magistral. Foto: Instagram.

En su segundo look, Tamara Falcó se anima a un look más casual con blazer y jeans. Para lograr un atuendo casual según la aristocrática solo necesitas unos pantalones blancos rectos, una camiseta blanca, zapatillas, bolso y un blazer de un color pastel como en este caso el celeste. Te verás perfecta y lista para un día agitado de entretiempo.

A Tamara Falcó no podía faltarle unos jeans rotos y el básico blazer negro. Foto: Instagram.

No podía faltar el blazer negro, básico por excelencia. Tamara Falcó decidió combinarlo con unos jeans pitillo con grandes roturas, un top negro y unos stilettos bien altos. Como verás, Tamara no es de usar grandes accesorios sino que ella apuesta por pequeños y clásicos complementos como relojes, finas pulseras y argollas.

Tamara Falcó siempre apuesta por los básicos como el combo jeans+blazer y gana. ¿Qué estás esperando para hacerlo tú?