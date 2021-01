Estudios explican cómo el teléfono puede arruinar una relación amorosa: ¿lo sospechabas?

Los teléfonos se volvieron un elemento esencial tanto para para realizar la tarea más pequeña, hasta la más grande.

Así es como revisar el teléfono se ha vuelto una adicción. De hecho, el psicólogo David Sabarra, llamo a este comportamiento "tecnoferencia". Explicando cómo estos dispositivos afectan de manera negativa las relaciones personales.

El uso del teléfono hace más difícil la comunicación, ya que las personas se la pasan más horas frente al teléfono que hablando cara a cara con otras, y esto hace que las personas presenten falta de atención.

Los teléfonos pueden llegar a afectar un 70% las relaciones. Eso sí, el psicólogo Sabarra no catalogó a los equipos como objetos malos, ya que actualmente son una gran ayuda. Pero debe manipularse con gran cautela y no caer en la adición a las plataformas digitales.

Recordemos que tomar un momento para compartir es muy importante. Pasar tiempo junto a nuestra pareja es fundamental para lograr compenetrarse, ya que si dedicas el espacio para estar con la persona amada crearas un vínculo único, de lo contrario conseguirás que la persona que amas se aleje por completo.

Puedes dejar unas horas tu móvil y crear un ambiente romántico con tu pareja, olvídate de las redes sociales y enfoca tu energía en complacer a ese ser amado. Luego tendrás tiempo para recrear tu mente y ponerte al día con las plataformas digitales.