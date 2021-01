Infidelidad financiera: ¡descubre de qué se trata y evita ser víctima de tu pareja!

En el mundo existen varios tipos de infidelidades, y no todas tienen que ver con el ámbito íntimo y emocional. Una de sus características comunes es que esta también posee engaños al igual o más sutiles que otras, y cada vez se vuelve más común en el mundo de las relaciones, y es la infidelidad financiera.

La infidelidad financiera no involucra a terceros emocionalmente, pero sí implica guardar secretos que tengan que ver con las finanzas de la pareja, puede haber detalles inofensivos como otros no tanto. De hecho, en la actualidad es una de las principales causas de divorcios y rupturas.

Un estudio que salió a la luz por la revista Forbes y The National Endowment for Financial Education (NEFE), reveló que el 80% de las parejas tienden a ocultar a su contraparte asuntos financieros, tanto como gastos y sus ingresos, llegando ser un problema serio cuando todo toma giros extremos que pueden acabar en deudas imposibles de pagar.

Por otro lado los gatos suelen ser lo más usual, pudiendo deberse a temas como el cubrimiento de vicios, alcohol, juegos... En fin, también puede presentarse la penosa situación en querer recurrir a ocultar una parte de los ingresos, porque la pareja no tiene planes de ahorros, y se dedica a despilfarrar el patrimonio de la familia.

Todo esto se puede solucionar con la comunicación. Los expertos recomiendan que las parejas tengan pláticas honestas de sus usos y costumbres con el dinero, incluso que vayan a estudios financieros, así podrán crear planes de ahorro y tener una buena administración de todo lo que poseen.