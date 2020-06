Radical: así cambió el makeup tras el uso de tapabocas

Tras el uso obligatorio del tapaboca, la manera de maquillarnos cambio radicalmente. El makeup de ojos toma protagonismo al igual que las cejas perfectas, por eso junto a los diseñadores de tapabocas Rocio Egües, Lito Andrada y la maquilladora y experta en cejas Flor Raviolo, te presentamos algunos tips para que puedas estar divina aún con barbijo.

Rostro

Es importante tener la piel limpia, hidratada e incluso con suero protector si tu piel es sensible porque el mismo calor y humedad que genera nuestra respiración puede irritarla.

Base

Si no eras amante de la base, ahora tenés la mejor excusa para no usarla porque no se verá tu rostro al usar barbijo. Podés reemplazarla por una crema de día y protector solar con un poco de color. También se recomienda colocar un poco de polvo compacto para sellar el producto y que no se pegue al barbijo.

Sombra natural en todo el párpado, luz en el arco de la ceja y máscara de pestañas.

Cejas

Las “divas del momento” dicen mucho de nuestra personalidad; se recomiendo visitar una experta en cejas para ayudarte con su forma perfecta, recuperarlas si sos o has sido fan de la pincita y guiarte en la rutina de cuidado que debes tener en casa.

Pestañas

Otras que resaltan nuestra mirada. Elegí la máscara de pestañas según tu necesidad y no olvides de quitar el excedente del cepillo en el mismo envase antes de colocarla para evitar grumos y derrames en el párpado. Otra buena opción son las extensiones pelo a pelo para reemplazar la máscara de pestañas. Sombra del mismo tono en el párpado movil , delineado sobre la línea de las pestañas con sombra negra y mucha máscara de pestañas.

Sombras

¡Es hora de usarlas! Delinea con sombra sobre la línea de las pestañas superior e inferior (según tu ojo) y podrás esfumar con pincel o con un hisopo, así se genera un efecto esfumado. Si tenés ojos claros podes aplicar un marrón oscuro o un gris y no negros que endurecen la mirada. Sombra natural mate y delineado con fibra delineadora.

Luz

Podés darle mayor protagonismo a tu mirada aplicando luz al arco de cejas, pómulo alto y zona lagrimal.

Delineador

Reemplaza el lápiz cremoso por sombra a o elegí fibras delineadoras que son fáciles de usar y no manchan.

Labios

Decile chau al gloss para incorporar labiales matte e inamovibles.

Espero te sirvan estos tips ¿Te animas a hacerlos?

¡Envianos las fotos de tus looks!