Técnica para saber ¡si flequillo te queda bien o no!: fácil y rápido

Si quieres lograr un cambio radical en tu look, una de las mejores opciones es el uso del flequillo, pero muchas personas temen al momento de hacerlo, pues no saben si el fleco está de acuerdo a su rasgos físicos, para ello puedes hacer una pequeña prueba antes de cortar tu cabello.

Antes de acudir al salón de belleza puede realizar una prueba con tus dedos, para ver cómo luce tu flequillo.

Prueba del fleco, para ver si se adapta a tu cara

Lo primero que debes hacer es medir con tus dedos el espacio de tu frente, utilizando el dedo medio e índice, colocarlos arriba de las cejas, si notas que tus dedos tocan la raíz de tu cabello significa qué tienes una frente muy pequeña, lo que lograría que el flequillo haga parecer aún más chico tu rostro.

Si este no es tu caso puedes pasar a la siguiente prueba que consiste en colocar tres dedos encima de las cejas, si tu dedo toca la raíz tampoco no es necesario utilizar el flequillo. Si ese no es tu caso, vuelve a tomar las medidas, utiliza cuatro dedos, en este caso si llegas a tocar la raíz significa qué es la medida perfecta para realizar el flequillo, pues tus fracciones son un poco más alargadas.

La cantidad de cabello y la forma de la nariz

A la hora de querer lucir el flequillo existen varios factores, además del tamaño de la frente, que pueden influir a la hora de atreverte a realizar este cambio de look. Para esta prueba coloca la parte frontal de tu cabello sobre la cara, luego divide un triángulo de la forma que quieres tu nuevo cambio de imagen, para ello fíjate si la cantidad de cabello deja que se vea tu frente, si es así la mejor opción es realizar un fleco lateral.

De acuerdo con la forma de tu nariz el flequillo puede lograr aplastar un poco los rasgos físicos, estilizando la nariz. un truco fácil y práctico, ahora ya estás preparada para realizar tu cambio de imagen.